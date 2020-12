'Otra ronda': la pel·lícula danesa que ha triomfat als Premis del Cinema Europeu

La pel·lícula danesa Otra ronda ( Druk), que s'estrenarà a Espanya l'abril del 2021, ha triomfat a la 33a edició dels Premis de Cinema Europeu, on ha rebut els guardons a la millor pel·lícula, millor direcció, millor actor i millors guionistes. La història, dirigida per Thomas Vinterberg, que es mou entre el drama i la comèdia i en què els seus protagonistes experimenten amb l'alcohol i amb diferents graus de borratxera, es va imposar a les altres pel·lícules en competició a la millor pel·lícula de l'any, entre les quals hi havia Berlin Alexanderplatz, Corpus Christi, Martin Eden, The painted bird i Ondina.

L'Acadèmia de Cinema Europeu va concedir dissabte a la nit els seus premis des de Berlín, en una cerimònia sense públic per les mesures de restricció que imposa la pandèmia de coronavirus, i des que l'esdeveniment virtual va començar a anunciar els guardons es va intuir que la cinta danesa seria la gran triomfadora de la vetllada. Otra ronda ja havia estat seleccionada a competició en l'última frustrada edició del Festival de Canes, i va merèixer el guardó a millor actor, que va rebre Mads Mikkelsen. L'actor aconsegueix així un nou reconeixement després que en l'última edició del Festival de Sant Sebastià ell i els seus tres companys de repartiment guanyessin de manera compartida el premi a millor actor per la interpretació en aquesta pel·lícula. El film danès mostra quatre amics, professors amb monòtones vides laborals i personals, que decideixen portar a la pràctica una teoria segons la qual els humans tenim un dèficit d'alcohol a la sang del 0,05% i que quan es cobreix aquesta mancança les persones se senten més relaxades, serenes, obertes, creatives i valentes.

Un conte de fades modern

L'actriu alemanya Paula Beer va rebre el reconeixement com a millor actriu per la seva interpretació a Ondina, dirigida per Christian Petzold, un "conte de fades modern" que trasllada el mite clàssic d'aquesta nimfa aquàtica al Berlín contemporani i capitalista.

El britanicoirlandès Mark Cousins va obtenir un nou guardó, el destinat a premiar la innovació cinematogràfica per Women make film: a new road movie through cinema, un documental produït entre d'altres per l'actriu Tilda Swinton. Es tracta d'un treball de 14 hores de durada que repassa la mirada de la dona sobre el cinema, amb fragments de gairebé mil pel·lícules que cobreixen gairebé tres dècades, amb la intenció de destacar l'aportació femenina al setè art.

Premi Europeu d'Animació a 'Josep'

Divendres es va conèixer un altre dels guardons d'aquest any, el Premi Europeu d'Animació, que va ser per a la coproducció franco-belgo-espanyola Josep, del director francès Aurel. El va dedicar a "tots els migrants que intenten fugir de les guerres, les dictadures i la pobresa", així com a "les organitzacions que intenten ajudar". Josep és un llargmetratge ambientat al 1939 que explica la història d'un gendarme francès que coneix i fa amistat amb l'il·lustrador català Josep Bartolí en un camp de concentració a França, on s'amuntegaven els refugiats republicans que fugien de les tropes franquistes al final de la Guerra Civil Espanyola.