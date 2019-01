El PEN català suma 25 socis nous després de demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart

El PEN català, que fa 95 anys que combat per la llibertat d'expressió, ha sumant en menys de 24 hores 25 socis i ha passat de 450 a 475. "Després que féssim públic el manifest del PEN Internacional demanant que es retirin els càrrecs i s'alliberin immediatament Jordi Cuixart i Jordi Sànchez hem augmentat tots aquests socis", explica el portaveu de l'entitat, Sebastià Bennasar. El seu compte de Twitter també ha sumat més de 300 seguidors i actualment en té 4836.

La baixa de Vargas Llosa, doncs, no ha tingut conseqüències negatives sinó més aviat positives, com destaca al seu Twitter la presidenta del PEN Català, Àngels Gregori:

El manifest del PEN Internacional signat pels 148 PEN en 100 països del món el va presentar dilluns passat la presidenta del PEN Internacional, Jennifer Clement. La denúncia del deteriorament de la llibertat d'expressió i la persecució a Catalunya va ser denunciada en especial pels PEN del Canadà, Amèrica, el País Basc, Rússia i l'Argentina, a més de l'Internacional. També hi ha socis signants individuals del manifest com ara José Eduardo Agualusa, Erri de Luca, Suso de Toro, Colm Tóibín, Mary Ann Newman, Simona Skrabec i l'intel·lectual indi que presideix el comitè d'escriptors empresonats del PEN Internacional, Salil Tripathi, que ha visitat Cuixart a la presó, juntament amb Carles Torner, director executiu del PEN Internacional.

Vargas Llosa va donar-se de baixa l'endemà mateix que es fes públic el manifest i va qualificar el PEN Català com un "òrgan militant independentista". Segons Vargas Llosa, el manifest del PEN està ple de "calúmnies i mentides contra el règim democràtic d'Espanya".

També ho han fet escriptors com ara Francesc Serés, Pau Vadell o Gemma Pasqual:

Com a soci @PENCatala vull defensar la tasca d visibilitat i denúncia cap a les injustícies q SI hi ha a Catalunya. Gent q escaina com en VargasLlosa no fan més q demostrar aquest menyspreu constant cap a Catalunya per part de l'Estat i la falta de moral de la caverna ESP.