El PP no vol que l'actor Alberto San Juan actuï en un poble de Granada per la seva ideologia "radical"

El PP de la Diputació de Granada i de l'Ajuntament de Pinos Puente no vol que es representi l'obra de teatre 'Autorretrato de un joven capitalista español' al teatre municipal de Pinos Puente.

La Unió d'Actors i Actrius ha mostrat el seu suport a Alberto San Juan davant l'intent de "censura" dels populars. "Vistes les notícies que ens arriben de Granada, volem solidaritzar-nos amb Alberto San Juan i totes les persones que participen a l'obra i enviar-los tot el nostre suport, com hem fet i farem amb tots els que han patit campanyes de censura, i amb tots els processats i empresonats únicament per les seves opinions o per les obres que han creat", assegura la Unió d'Actors i Actrius. L'associació es declara totalment "en contra de les persecucions". "Lamentablement en els últims temps estem assistint a una constant pressió contra els drets bàsics d'expressió i creació. Continuarem defensant que sense aquests drets no es pot tenir una societat autènticament lliure", va denunciar.