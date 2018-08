El PSOE estudia revocar els títols nobiliaris concedits per Franco

El govern espanyol, a través de la direcció general de Memòria Històrica, que penja del ministeri de Justícia, estudia la possibilitat de reformar la legislació per revocar els títols nobiliaris que el dictador Francisco Franco va concedir als seus partidaris. Així ho ha confirmat el departament que dirigeix Dolores Delgado al diputat d'En Comú Podem Jaume Moya, que el març passat es va dirigir a l'executiu encara dirigit pel PP per reclamar-li l'anul·lació dels títols.

Ara el govern de Sánchez ha contestat que la normativa actual no preveu la revocació dels títols nobiliaris i, per tant, per poder suspendre els que el règim franquista va aprovar en el seu dia caldria reformar la llei, una possibilitat que s'està estudiant. Justícia recorda que les últimes actualitzacions de la legislació nobiliària, emparada per l'article 62 de la Constitució, van tenir lloc el 1988 mitjançant un reial decret i el 2006 a través de la llei per garantir la igualtat d'homes i dones en l'ordre de successió d'aquests títols.

En la iniciativa que va registrar al març, Moya recordava que avui dia perviuen prop de quaranta títols franquistes, entre els quals hi ha el ducat de Primo de Rivera, que ostenta un nebot del fundador de la Falange; el marquesat de Queipo de Llano, en mans del net del general franquista, i el marquesat de San Leonardo de Yagüe, en mans del general que va perpetrar la massacre de Badajoz i el comtat del Castillo de Mota, concedit en el seu dia a Pilar Primo de Rivera per haver estimulat "les tradicionals virtuts de la dona espanyola".

El diputat d'En Comú Podem també citava la petició que acabava de cursar al ministeri de Justícia la neta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú Franco, per rebre el ducat de Franco amb Grandesa d'Espanya, que el rei Joan Carles va concedir a Carmen Polo, vídua del dictador, 20 dies després de la seva mort.