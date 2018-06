El PSOE vol retirar les restes de Franco del Valle de los Caídos

El secretari de justícia i nous drets del PSOE, Andrés Perelló, ha anunciat aquest diumenge abans d'oferir una xerrada de memòria històrica a Burgos que el seu partit treballarà per consumar una modificació de la llei de memòria històrica que permeti treure les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El PSOE pretén convertir en un projecte de llei la proposta de modificació de la llei de memòria històrica que en el seu dia va registrar al Congrés de Diputats, molt abans de la moció de censura que ha situat Pedro Sánchez com a president del govern. Perelló ha declarat que la intenció del nou projecte serà "anar un pas més enllà" perquè es "tanquin les fissures per les quals s'escapolia, gràcies a la dreta espanyola, el compliment de la llei".

Les exhumacions al Valle de los Caídos comencen amb polèmica. El projecte de llei planteja que les exhumacions siguin una política pública, treure Franco del Valle de los Caídos i "donar una solució" al mausoleu", que, segons publica 'El País', l'executiu de Sánchez vol convertir en un museu de memòria històrica. El PSOE també plantejarà que els judicis del franquisme siguin nuls de ple dret i portarà al Codi Penal el delicte d'apologia del feixisme i del franquisme, de manera que, segons Perelló, "no hi podrà haver associacions com la de Francisco Franco".

El polític ha subratllat que "cap democràcia amb estàndards sòlids es pot permetre el luxe de tenir una fundació feixista" i ha recordat que l'apologia del nazisme "està fortament penada en el Codi Penal alemany". També ha deixat clar que "tot aquest projecte de llei descansa sobre el reconeixement i la recuperació de la dignitat de les víctimes", perquè, ha recordat, "ja són vuitanta anys suportant que aquesta nació accepti ser el segon país del món amb mes fosses comunes després de Cambodja".

Reacció del PP i Ciutadans

El PSOE començarà a treballar en aquesta proposta a partir de dilluns des de l'àrea de justícia i nous drets per traslladar-la després a l'executiva del partit i que sigui el ministeri de Justícia qui la comenci a posar en marxa. "Possiblement tindrem una nova llei en el que queda de legislatura", ha declarat Perelló.

Des de les files del PP, la vicesecretària d'estudis i programes del partit, Andrea Levy, ha acusat Pedro Sánchez de buscar la "confrontació" i una "societat bipolar" després de conèixer-se que vol modificar la llei de memòria històrica per treure les restes de Francisco Franco de la Valle de los Caídos. Per la seva banda, Inés Arrimadas està "oberta a asseure's" amb el govern del PSOE per "consensuar una solució" sobre el Valle de los Caídos. "Cal passar d'una etapa de confrontació a una de reconciliació", ha afirmat Arrimadas.