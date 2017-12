El PSOE proposa reformar la llei de memòria històrica per garantir "el seu compliment efectiu"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentat avui al cementiri de Paterna (l'Horta), la proposta de reforma de la llei de memòria històrica de la seva formació, just quant aquest 2017 es compleixen 10 anys de la seva aprovació pel govern de l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero. L'objectiu de la reforma és "garantir el seu compliment efectiu davant d'un govern [en referència a l'executiu de Mariano Rajoy] que no ha destinat recursos econòmics ni instruments per a la seva aplicació".

L'acte ha tingut lloc al segon punt de l'Estat on es van afusellar més ciutadans durant la dictadura espanyola, un monticle situat al costat del fossar valencià, on van morir 2.238 ciutadans entre els anys 1939 i 1956.



La proposta socialista defensa la creació d'un banc públic d'ADN, d'un cens estatal de víctimes, la nul·litat de les sentències de "l'il·legítim" ordenament jurídic del franquisme, la creació d'una comissió de la veritat i l'accés públic als arxius estatals. A més, la nova legislació establiria l'obligació del govern central d'assumir la recuperació dels cossos de les persones soterrades en fosses comunes i evitar que siguin les famílies les que hagin de realitzar les tasques de recerca.

Intervenció de Pedro Sánchez a Paterna

Intervención en el acto de memoria histórica en el cementerio de Paterna (Valencia). #ahoramemoriahistórica https://t.co/KopglNwGpe — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 de desembre de 2017

Valoració positiva

El director arqueològic de l'Associació Científica ArqueoAntro, Miguel Mezquida, qui ha dirigit algunes de les exhumacions dutes a terme a Paterna, ha valorat positivament la proposta socialista perquè "els 10 primers anys de vigència de la llei han demostrat que un govern com l'actual pot dificultar el compliment de la norma, simplement, no executant-la i no destinant fons".

"La proposta recull les mancances que hem detectat durant aquesta dècada, esperem que s'aprovi i que tota la responsabilitat no l'assumeixin els familiars", ha subratllat Mezquida.

El text ha estat redactat pel secretari de Justícia i Llibertats del PSPV, Andrés Perelló, en col·laboració amb entitats memorialistes i juristes com l'exjutge Baltasar Garzón i l'exfiscal José Antonio Martín Pallín.