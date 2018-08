El Palau de la Música cancel·la la el 'concert-performance' de Barceló per motius tècnics

El somni de Miquel Barceló d'esquitxar de fang el Palau de la Música, de moment, no serà possible. El Palau ha cancel·lat l’actuació-concert que l’artista mallorquí havia de fer amb Pascal Dusapin i els Cors de l’Orfeó Català els pròxims 8 i 9 d’abril perquè el projecte és “impossible de materialitzar per motius tècnics i limitacions patrimonials”. La col·laboració entre Barceló i el Palau s’està “redefinint”, segons afirmen fonts de la institució.

A Dusapin se li havia encarregat una composició (també hi havia una escultura sonora que Barceló i Dusapin havien enregistrat a la cova de Chauvet) i, segons va explicar el director artístic adjunt del Palau de la Música, Victor García de Gomar l'abril passat, Barceló havia d'entrar i sortir de l'escenari disparant fang contra els cors.

També hi havia prevista una intervenció de caràcter efímer que tenia com a referent 'Vidre de meravelles', una obra que l'artista mallorquí va fer a la Biblioteca Nacional de França, a París, l'any 2016, i que consistia en un fresc de fang sobre el vidre d'unes finestres de 6 metres d'alt per 190 d'ample de la institució francesa. Barceló està treballant en aquest projecte, que de moment no s'ha concretat com es farà.