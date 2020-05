El Palau de la Música tira endavant el cicle Estiu al Palau

Mentre que a França formacions com l'Orquestra Nacional francesa reprenen els assajos presencials en grups reduïts i es preparen a oferir concerts amb un públic reduït, a Catalunya sembla que el sector de la música clàssica també comença a arrencar després de l'aturada per la pandèmia del covid-19. Entre les sales que es preparen per oferir un l'estiu amb concerts (respectant les mesures de seguretat, això sí) hi ha el Palau de la Música, que manté els concerts de l'Estiu al Palau, tot i que algunes de les dates s'han cancel·lat pel covid-19, bàsicament aquelles que implicaven grans grups com ara orquestres i corals.

Obrirà el cicle el pianista Carles Marigó el 7 de juliol a la sala gran de concerts amb un programa íntegre de Bach. El 21 de juliol serà el torn del Cosmos Quartet, amb un programa d'Arriaga, Magrané i Beethoven. El 5 d'agost, el Quartet Gerhard oferirà un concert pel desè aniversari. La pianista alemanya Schaghajegh Nosrati interpretarà l' Appassionata de Beethoven el 12 d'agost. El 24 del mateix mes, serà el torn d'Enrique Bagaría, que abordarà Gaspard de la nuit de Ravel. Ja al setembre, el dia 15, tancarà el cicle Estiu al Palau el jove pianista Daumants Liepins, guanyador del concurs internacional Maria Canals Barcelona 2019.

Aquí no s'acaba la programació d'estiu al Palau de la Música. Fonts de la institució expliquen que d'aquí a dues setmanes presentaran el cartell complet del juliol i l'agost. També ho faran aviat festivals com Bachcelona i la Schubertíada, que ultimen les seves programacions.

Paral·lelament, aquest dijous el Palau de la Música Catalana ha anunciat que la terrassa del Cafè Palau, un espai exterior de 300 metres quadrats adjacent a la façana de l'edifici i gestionat per Balot Restauració, obre a partir d'aquest dissabte, 30 de maig, amb una oferta de música en viu. L’espai podrà acollir 75 persones, assegudes en un total de 18 taules i a les grades de la terrassa, tot garantint el compliment de la normativa de seguretat vigent imposada arran del covid-19. Els concerts seran de pop, jazz, soul, rumba catalana i lounge. Es pot accedir a tota la programació al web del Cafè Palau.