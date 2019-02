El Palau de la Música obre un nou espai virtual

El Palau de la Música fa un salt virtual amb la posada en marxa de Palau Digital, una plataforma online per difondre continguts, fidelitzar el públic, crear comunitat i promoure la interacció. Aquest espai virtual, desenvolupat amb la col·laboració d'Endesa, acollirà els enregistraments sonors i audiovisuals d'algunes de les produccions del Palau i l'Orfeó Català. Entre les produccions disponibles amb l'estrena del portal hi ha 'Turangalila', de Messiaen, amb Gustavo Dudamel, el 2016, o l'estrena al gener del 'Rèquiem' d'Albert Guinovart.

Així mateix, al nou espai es podran trobar els arxius sonors de les conferències, classes magistrals, trobades amb artistes i altres activitats paral·leles a la programació. També hi haurà una secció desenvolupada pel Centre de Documentació de l'Orfeó Català amb tota la col·lecció dels enregistraments dels concerts del Palau. A més, es crearan continguts dissenyats i concebuts per al seu consum digital, sota l'epígraf de Palau Series, relacionats amb la música, el cant coral i el patrimoni de l'entitat.

Els màxims responsables de la institució, la presidenta, Mariona Carulla, i el director general, Joan Oller, juntament amb la directora de comunicació, Judith Pi, i la directora general d'Endesa Catalunya, Isabel Buesa, col·laboradora de la iniciativa, han presentat aquest dimarts la plataforma, una eina amb la qual, a més de difondre continguts, volen ser "prescriptors" i eixamplar la base de públic que acudeix a l'edifici modernista. Joan Oller ha volgut deixar clar "el caràcter no exhaustiu de la plataforma", perquè "del que es tracta és de ser selectius i escollir sempre en funció de cada moment, encara que es podran trobar obres que no seran en cap altre lloc".

Com en altres pàgines d'internet similars, s'inclouran les informacions que es generen diàriament, així com un blog, que aglutina des d'entrevistes a Gustavo Dudamel o Magdalena Kozená fins a la gravació de la passada edició dels premis Goya de cinema, en els quals Rosalía –que havia participat en el Flamencat del Palau fa uns anys– canta amb el Cor Jove. El Palau Digital serà adaptable als dispositius mòbils i suposa un pas endavant en la digitalització de la institució.