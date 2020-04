El Palau de la Música organitza un esplai artístic d’estiu

El cant coral serà l'eix central del nou esplai artístic d'estiu que organitza l'equip del Palau Vincles, el projecte social del Palau de les Música. Així, a més de tallers de cant coral, n'hi haurà de poesia, hip-hop i rimes, percussió corporal, dansa urbana i moviments, així com també de cuina i nutrició, tots treballats a partir d’una emoció que serà diferent cada setmana. Les inscripcions s'obren el dissabte 25 d’abril.

L'esplai artístic durarà cinc setmanes, del 29 de juny al 31 de juliol, i oferirà unes 300 places (60 places per setmana) per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Totes les activitats es duran a terme dins les instal·lacions del Palau de la Música i esporàdicament s’hi faran sortides amb activitats vinculades, tant en entorns naturals com culturals i d’experimentació. En tots els casos, se seguiran estrictament les indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a mesures de prevenció necessàries en el context de la crisi sanitària.

Els tallers de cant coral seran impartits per l’equip de directors i mestres de Palau Vincles. Santi Serratosa coordinarà els tallers de percussió corporal. Pau Llonch dirigirà els tallers de rap, hip-hop i rimes. Andreu Galan assumirà els tallers de poesia i Sandra Jurado els tallers de dansa urbana i moviment. A més, MyGranChef serà el responsable dels tallers de cuina i educació nutricional.

L'esplai artístic del Palau de la Música està adherit a la campanya T’Estiu Molt de l'Ajuntament de Barcelona, i de les 60 places ofertes setmanalment, el 50% del total estan destinades a nens i nenes becats per l’Ajuntament. El procés d'inscripció és del 25 d'abril al 19 de maig, tots dos inclosos, i l'assignació de les places es farà per estricte ordre d'inscripció i posterior pagament d'acord amb les dates establertes.