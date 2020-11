El Palau de la Música celebra en 'streaming' els 80 anys del 'Concierto de Aranjuez'

El Palau de la Música acull aquest dijous al vespre el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, per celebrar els 80 anys de la seva estrena a la sala barcelonina. El concert tindrà lloc a porta tancada, a causa de les mesures per contenir el covid-19, però es podrà seguir en directe i de manera gratuïta a la web a través de l'espai Palau Digital a les 20.40 h. L'interpretaran el guitarrista canari Luis Alejandro García Pérez, guanyador del premi El Primer Palau 2019, i l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la batuta de Xavier Puig.

El Concierto de Aranjuez, estrenat el 9 de novembre del 1940, va suposar un abans i un després en la relació de la guitarra amb l'orquestra simfònica i va animar altres compositors a seguir el mateix camí. L'estrena al Palau de la Música va anar a càrrec del guitarrista Regino Sainz de la Maza, amb l'Orquestra Filharmònica dirigida per César Mendoza Lasalle. Segons ha detallat el director general del Palau de la Música, Joan Oller, es tracta "probablement de l'obra espanyola que més s'interpreta al món".



La directora artística adjunta del Palau, Mercedes Conde, ha destacat sobre aquest concert que és un dels més internacionals i ha alabat que el seu compositor, Joaquín Rodrigo, estava vinculat a la sala i que per això l'estrena mundial es va fer a Barcelona. Per al músic canari Luis Alejandro García Pérez, "el més complex per al guitarrista és aportar alguna cosa a l'obra i no limitar-se a fer-ne una execució més o menys acadèmica". Abans de la interpretació del concert de Rodrigo s'oferirà la Suite Platero y yo, d'Eduardo Sainz de la Maza, i, previ al concert, a les vuit del vespre, tindrà lloc el lliurament de premis de l'edició 2020 del Primer Palau, que també es podrà seguir en directe i en línia per la mateixa plataforma.

Més directes en línia

Davant la incertesa pandèmica, Palau Digital retransmetrà amb públic o bé a porta tancada, segons decretin les autoritats, en streaming i gratuïtament tres concerts que ja formaven part de la temporada 2020-2021. El primer serà el Magnificat, de Bach, amb el Cor de Cambra i Vespres d'Arnadí, dirigit per Xavier Puig, el 9 de desembre a les vuit del vespre. També el recital de piano de Valentina Lisitsa amb sonates de Ludwig van Beethoven, que coincidirà amb el 250è aniversari del naixement del geni de Bonn (el 16 de desembre), i el tradicional Concert de Sant Esteve amb tota la família coral de l'Orfeó Català, que, a més, TV3 emetrà en directe. Els concerts quedaran penjats a la plataforma digital del Palau i seran consultables per a tothom en un format a la carta. A més, pròximament Palau Digital posarà a l'abast de tothom un concert "històric": la Vuitena i la Novena simfonies de Beethoven que va dirigir Sir John Eliot Gardiner al Palau de la Música Catalana al febrer amb l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique.



Una altra novetat de Palau Digital serà el llançament d'un nou format de càpsules digitals divulgatives concebudes a partir de les conferències Parlem de música prèvies als concerts de Palau 100. Aquestes càpsules seran consultables una setmana abans d'assistir als concerts amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés al públic habitual, però també, i sobretot, oferir aquest contingut a nous públics que tinguin interès per les temàtiques proposades sense necessitat d'assistir al concert. La primera emissió es farà tan bon punt reprengui l'activitat del cicle Palau 100.



Oller ha insistit que aquesta plataforma va ser "pionera" a l'estat espanyol en la seva creació fa dos anys i que, "de cop i volta", s'ha convertit en l'única finestra amb la qual es poden comunicar amb el públic i que s'adapta a aquesta nova realitat. Compta amb més de 236.000 visites des que es va llençar la plataforma i compta actualment amb 150 continguts en cartera, dels quals 29 són concerts, 51 conferències i 15 audiovisuals amb continguts divulgatius especialment creats per a la plataforma, a més d'articles i altres arxius d'àudio i vídeo.