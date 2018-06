El Palau Sant Jordi vibra amb un nou vodevil de Katy Perry

La bola de foc de Sàuron imaginada per Tolkien, el Gran Germà d’Orwell i ara la planetària mirada de Katy Perry. Un viatge a través d’un ull gegant que clama llibertat i creua l’Univers culminant amb ella sortint d’una nau especial, abillada amb un vestit vermell futurista i cantant Witness. “M’esperàveu?”, va dir quan va acabar-la. Així va començar l’espectacle d’ahir de la nord-americana al Palau Sant Jordi, tercera visita a Barcelona de tota la seva carrera i única parada a Espanya de la maratoniana gira mundial del seu últim disc.

Amb un desplegament tècnic enlluernador i un plasma que variava de temàtica i color a cada peça, Perry es presentava a Catalunya amb un treball que no ha acabat de quallar a les llistes de vendes, però que s’ha trobat amb l’inesperat èxit de Swish swish, una cançó que no prometia grans alegries i que s’ha viralitzat arreu del planeta gràcies al flossing, el ball d’un noi que va aparèixer en plena actuació al Saturday Night Live movent malucs i braços amb una inusitada coordinació.

Tot i que durant la nit sonarien una desena de cançons de Witness, començant per Roulette (amb el Sant Jordi transformat en un casino gegant) i Chained to the rhythm, Katy Perry ràpidament va encadenar èxits pretèrits - Dark horses, Teenage dream -, abandonant l’estètica andrògina i tornant a aquella barreja naïf de pop infantiloide i surrealisme picant tan seva. Amb una pantalla de neó al pit, dalt d’una plataforma mòbil, rodejada d’una desena de ballarines i amb dos flamencs gegants movent-se al so de la música, la de Santa Barbara tocava la guitarra a Hot N Cold i, tot i que només havien passat trenta minuts, semblava indiscutible que aquest seria un dels xous d’entreteniment més complets que hem vist últimament.

Un espectacle global

Per moments pot semblar xarona i passada de voltes, però ningú pot negar-li la capacitat inesgotable de sorpresa, una de preparada per a cada tema: del tauró de California gurls, a qui va posar uns sostenidors llançats des del públic, als cactus inflables a Bon appétit. Dels llavis un cop més en forma d’ull d’ I kissed a girl a la intrepretació acústica volant asseguda en un planeta de Wide awake.

Un desplegament de recursos en què el xou passa per davant de tot: música, veu (va ser correcta), ball i la mateixa Katy Perry. Un espectacle global en què val la pena no perdre’s cap de les moltes coses que passen a l’escenari, on tant hi fa no conèixer quasi ni les cançons d’una artista que està en un moment de transició creativa i de personalitat: de musa pirada i forçada ingenuïtat sexual a cantant amb altres preocupacions de més profunditat.

Mentre s’acaba de decidir, la nord-americana navega per totes les aigües possibles i enganxa molt de públic adolescent com el que va anar ahir al Palau Sant Jordi (12.500 espectadors segons la promotora del concert), que van encendre els flaixos dels telèfons mòbils ambla versióque Perry va fer de One of us de Joan Osborne, i van al·lucinar amb l’artista vestida d’àngel (ales incloses) a Power, una de les noves cançons en què Perry sembla encaminar-se cap al feminisme.

El ball de moda

Però l’essència despreocupada i gamberra de la cantant segueix allà, i no va faltar acabant el xou amb Swish swish, convertint l’escenari en una pista de bàsquet, i la celebrada Roar, per acomiadar-se després de cinc actes i una vintena de cançons. És possible que Perry es trobi en una situació estranya de la seva carrera, però el cas és que el nivell escènic d’aquesta gira és tan alt que de tot aquest batibull en surt un excel·lent espectacle de varietats. Tancant aquesta crònica, i amb la més que previsible interpretació de Fireworks al bis, Katy Perry ja feia dues hores que acabava amb la pregunta de si la música popular d’estadi en directe encara val la pena. Busqueu el xou d’ahir a YouTube i en trobareu la resposta.