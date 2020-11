Palència ja té el seu propi 'Eccehomo': polèmica per la restauració d'una imatge de la façana d'un edifici emblemàtic

Palència ja té el seu particular Eccehomo i se suma a la llista de municipis espanyols que tenen restauracions peculiars d'elements artístics. El pintor Antonio Capel ha sigut qui ha denunciat a través de les xarxes socials com ha quedat la restauració d'una imatge de la façana d'un edifici emblemàtic, que acull la seu d'Unicaja, al número 9 del carrer Major de la ciutat de Castella i Lleó.

Capel tira d'ironia per qualificar d'"obra mestra" la nova imatge, que substitueix l'anterior, que en una reforma va resultar malmesa i va caure. "Sembla un personatge de dibuixos animats", diu el pintor, que carrega contra qui ha fet la reforma, però també contra qui l'ha encarregat i "s'ha quedat tan ample" quan ha vist el resultat.

Fins que Capel no ha desvelat la reforma, ningú se n'havia adonat. I és que la imatge està situada a la part alta de l'edifici i, per tant, cal fixar-s'hi molt per veure-ho a simple vista.

La restauració d'aquesta imatge recorda la que va tenir lloc a Borja el 2012. La ciutat aragonesa es va fer famosa per la restauració d'una pintura mural d'un eccehomo al Santuari de la Misericòrdia de Borja.