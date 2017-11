Pantone introdueix un nou to de porpra en honor a Prince

L'empresa nord-americana Pantone, creadora del Pantone Matching System i reconeguda per la seva definició cromàtica, ha realitzat un nou to de púrpura en honor a Prince.

El color ha estat batejat amb el nom de 'Love Symbol #2', tot i que la seva codificació original és PANTONE PQ-7448C. El porpra és el color que va acompanyar Prince durant tota la seva carrera musical des que va compondre la cançó 'Purple Rain' (Pluja porpra), inclosa a la banda sonora de la pel·lícula amb el mateix nom, que va arribar als cinemes el 1984.

Els responsables de Pantone ha assegurat que per crear el color es van inspirar en el piano porpra que Prince va tocar durant la seva última gira, abans de la seva inesperada mort l'abril del 2016. La imatge de la tonalitat de porpra és una combinació entre els símbols del gènere femení i el gènere masculí, el famós 'love symbol' amb que sovint s'identificava l'artista. El nou to de porpra ha estat desenvolupat per el Pantone Color Institute amb la col·laboració dels hereus de Prince.