Papers impresos i cel·lo per a les víctimes del franquisme enterrades a l'Almudena

L’Ajuntament de Madrid, governat pel PP i Ciutadans amb el suport de Vox, va decidir al novembre arrencar les plaques amb el nom de les víctimes del franquisme del memorial que hi ha al cementiri de l’Almudena. Les plaques commemoratives havien sigut col·locades per l’executiu de Manuela Carmena i recordaven les 2.934 persones executades a la capital entre el 1939 i el 1944.

Però contra les decisions polítiques sempre hi poden haver protestes ciutadanes. Aquest dissabte Antolín Pulido, que es defineix a si mateix com un escriptor combatiu, ha entrat al cementiri madrileny acompanyat per mig centenar de persones i ha enganxat amb cel·lo un paper de 15 metres amb els noms de les 2.934 víctimes del franquisme impreses. També s'ha penjat la bandera republicana i tot de cartells de protesta. Pulido ha llegit uns versos de Miguel Hernández.

Pulido ha penjat els noms a les tanques que protegeixen les obres. El poeta Miguel Hernández ha sigut objecte de controvèrsia aquests últims dies perquè l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del Partit Popular, vol fer esborrar els versos del poeta d'un memorial de les víctimes de la repressió franquista del cementiri de l'Almudena.