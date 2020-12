El Parlament valida dos decrets per ajudar la cultura i l'educació

El Parlament ha validat aquest dimecres dos decrets llei sobre mesures per respondre a l'impacte del covid 19 en la cultura i l'educació en el lleure. Tal com informa l'ACN, el ple ha avalat el decret llei 38/2020, que conté dues línies de subvencions per a persones, empreses i entitats culturals per pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia. També ha donat llum verda al decret llei 41/2020 de mesures socials en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars, amb una dotació de 20 milions d'euros.

Compensar les despeses de funcionament

El primer decret llei sobre les ajudes al sector cultural inclou una subvenció per compensar les despeses de funcionament de les empreses, amb ajuts que van dels 500 als 8.000 euros, i ajuts per la cancel·lació d'espectacles i activitats culturals, dotats entre 600 i 28.000 euros. També s'ha aprovat el decret 44/2020 que crea un cens d'espais de cultura responsable fent difusió d'aquells indrets que adoptin protocols sanitaris per prevenir el covid-19.

Les línies d'ajut que inclou el decret 38/2020 que volen compensar les despeses de funcionament de les empreses són de l'Institut Català de les Empreses Culturals i l'import atorgat dependrà del caixet dels artistes o els espectacles. Pel que fa als ajuts per a la cancel·lació d'espectacles, els entregarà l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural en funció de qüestions com l'aforament de les sales.

Pel que fa al cens d'espais de cultura responsable, la mesura pretén fer difusió d'aquells espais culturals que adoptin protocols sanitaris per prevenir el covid-19 i que es comprometin a aplicar programes d’inclusió social i de "millora de la salut anímica de la ciutadania". Els espais que formin part d’aquest cens electrònic obtindran el distintiu d'"espai de cultura responsable". Aquests dos decrets sobre cultura es tramitaran com a projecte de llei.