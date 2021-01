'Partícules paral·leles', de The Amateurs Company, guanya la 25a Mostra de Teatre de Barcelona

L'espectacle Partícules paral·leles, de la companyia The Amateurs Company, s'ha endut el premi al millor espectacle de la 25a Mostra de Teatre de Barcelona. En una edició molt singular, enmig de la pandèmia i en el marc del 25è aniversari de l'entrega del guardó, la Mostra ha continuat "oferint a nous i joves creadors, actors i directors la possibilitat de mostrar els seus treballs dins del panorama teatral de la ciutat i del país". L'obra Batec ha sigut una altra de les altres triomfadores, després que Àlvar Triay i Catalina Florit s'hagin endut els premis a millor actor i millor actriu, respectivament. El lliurament de guardons, conduït per l'actriu Cristina Brondo, s'ha retransmès en línia.

El premi a l'intèrpret revelació ha sigut per a Maria Martínez, per Dones i silenci. Per la seva banda, el premi especial del jurat se l'ha endut W.I.T.C.H., a càrrec de la companyia Les Fugitives, i el premi Votació Popular al millor espectacle ha sigut per a Let me down slowly, de Cia Afflictus.

La 25a Mostra de Teatre de Barcelona ha estat molt marcada per la situació sanitària actual. El sector de la cultura i, més concretament, del teatre, ha rebut un cop molt fort l'últim any i des de la Mostra s'ha agraït a "tothom que l'ha fet possible durant aquest quart de segle d'existència" i a "tothom que ha fet un esforç extraordinari per poder mantenir el teatre i la cultura al lloc que els correspon".