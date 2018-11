El Partit Aragonès presentarà una proposició per evitar la publicació del llibre del trasllat de les obres de Sixena

El president del Partit Aragonès (PAR), Arturo Aliaga, tem que el llibre gràfic sobre el trasllat de Sixena pugui danyar la imatge de l'Aragó i "alimentar l'independentisme". És per això que ha anunciat que el seu partit presentarà de manera "imminent" una proposició no de llei (PNL) a les Corts de l'Aragó per evitar que vegi la llum aquesta publicació, amb imatges inèdites de l'operatiu policial i judicial del trasllat de les peces de Sixena a l'Aragó, l'11 de desembre del 2017.

Aliaga qualifica el llibre de "provocació pura i dura per alimentar el conflicte" i afegeix que els hauria agradat que s'haguessin "tornat les obres sense necessitat d'anar-les a buscar". A més, assegura que el Museu de Lleida "sap molt bé" que aquestes imatges "no es poden publicar", i alerta que es van fer durant "una acció judicial" en què "no consta que hi hagués cap autorització per fer cap gravació ni fotografia".

El president del PAR considera "vergonyós i lamentable" que el Museu de Lleida, segons ell, vulgui "treure profit polític d'una actuació que vulnera les normes establertes" i afirma tenir la sensació que tot estava "premeditat" per un ús polític posterior, a més de retreure als impulsors que "no tot s'hi val".

Aquesta proposta apareix arran la sol·licitud que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena va fer al jutjat d'instrucció número 1 d'Osca per demanar que es confisquessin i, si es considerava, es destruïssin les imatges del trasllat de les obres de Sixena.