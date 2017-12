'Pàtria', la pel·lícula sobre la llegenda d'Otger Cataló, amb l'ARA

"'Pàtria' va néixer amb la idea de ser un 'Braveheart' a la catalana: totes dues pel·lícules comparteixen un missatge de llibertat”, explica l’actor i cineasta Joan Frank Charansonnet, responsable d'un film sobre la llegenda d'Otger Cataló i els Nou Barons de la Fama. La pel·lícula, en una edició en DVD + llibre, es podrà aconseguir amb l'ARA del 30 de desembre al 8 de gener per 16,95 euros.

'Pàtria', una pel·lícula èpica popular amb pinzellades fantàstiques, parla dels mateixos orígens de Catalunya. Va endavant i enrere entre els segles VIII i XV narrant les gestes i la vida monacal dels protagonistes.

Una matinada del segle XV un carruatge s’atura al monestir de Sant Llorenç. Un il·lustre i noble ancià anomenat Climent de Vallcebre arriba a la comunitat benedictina per passar els seus últims dies de vida en companyia del seu vell amic, l'Abat Ponç. Allà les aventures d'Otger Cataló seran transmeses oralment per part de Climent a un monjo anomenat Pere Tomic. Aquests fets, apareguts a l'obra 'Històries e conquestes dels Reys de Aragó e Comtes de Barcelona', són el primer referent escrit sobre la llegenda d’Otger Cataló, un cavaller got que al segle VIII va arribar a terres catalanes a guarir-se en una cova de les ferides d'una batalla amb els sarraïns. Paral·lelament descobrim les històries dels nou cavallers que es van reunir i conjurar amb ell per lluitar per la terra que els havia vist néixer.

El repartiment està encapçalat per Boris Ruiz, Miquel Sitjar, Miquel Gelabert, Joan Massotkleiner, Àngels Bassas, Ali El Aziz i el mateix director, Joan Frank Charansonnet, que interpreta un dels nou barons de la fama. El film, produït per Dejavu Films en coproducció amb Capaneida Films, s’ha rodat en diverses localitzacions del Berguedà, el Solsonès i l’Empordà.