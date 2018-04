La beca Pau Casals passa a ser Guardó Internacional i s'obre a l'Uruguai

La beca Pau Casals, que convoca cada dos anys la Fundació Pau Casals, serà a partir d'ara el Guardó Internacional per a Joves Violoncel·listes, s'obrirà a l'Uruguai i en un futur pròxim s'intentarà incrementar la seva dotació, que actualment és de 18.000 euros per al guanyador.

El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, ha explicat avui aquests canvis en roda de premsa, al costat de l'agregada cultural del consolat general de l'Uruguai a Barcelona, Sylvia Roig, ja que joves violoncel·listes uruguaians podran optar a rebre aquesta distinció des d'aquesta edició. Això serà possible gràcies a un acord de col·laboració institucional amb l'Uruguai, que permetrà, a més, celebrar la Diada Pau Casals 2018 a Montevideo, per commemorar l'"impacte" de la presència del músic en aquest país, on va anar a la dècada dels anys 30.

El guardó, que des de l'any 2016 estava obert a estudiants de violoncel de tots els països de la Unió Europea i de Puerto Rico, va néixer el 1984 com a beca, ja que Pau Casals n'havia obtingut una de la reina regent Maria Cristina el 1893, de 250 pessetes, la qual cosa li va permetre "tenir l'oportunitat extraordinària de fer un salt en la seva carrera", segons Pardo.

Els interessats, joves de fins a 22 anys que siguin estudiants de grau superior de violoncel o que el tinguin aprovat, es poden inscriure per obtenir el guardó fins al 6 de juliol. Hauran de presentar un vídeo amb peces de Bach, Reger o Britten, entre altres compositors, i arribaran a la final vuit joves músics, en una audició que se celebrarà el 26 de novembre a l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell (Baix Penedès). El segon classificat podrà obtenir un accèssit de 6.000 euros.

El jurat d'aquesta edició, que canviarà en la pròxima —que s'espera que sigui l'any que ve perquè la idea és que la distinció sigui anual—, comptarà amb la presidència de Marta Casals Istomin, viuda del músic, i amb la presència de quatre reconeguts violoncel·listes: Marc Coppey, Alban Gerhardt, Frans Helmerson i Arnau Tomàs, guanyador de la beca el 1991. El director artístic del Festival Pau Casals, Bernard Meillat, actuarà de secretari. L'objectiu del guardó és "ajudar en la formació artística i l'assessorament i promoció dels premiats, i promoure que puguin interpretar en ocasions especials i espais singulars".

D'altra banda, per donar a conèixer el guardó per Sant Jordi se celebrarà un concert al CCCB a càrrec de la violoncel·lista premiada en l'última edició, Mariona Camats, i la pianista Yoko Suzuki. El públic podrà escoltar les set variacions sobre el tema de Mozart 'Bei Männern welche Liebe fühlen', així com peces de Beethoven, Schumann i el 'Full d'àlbum' de Pau Casals, a més de la peça 'El naixement', composta per la mateixa Yoko Suzuki.