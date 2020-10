Pau Donés salva els cinemes

El documental Eso que tú me das de Jordi Évole, sobre el cantant Pau Donés, mort el juny passat, s'ha convertit en el més vist en cinema els últims deu anys i supera els 150.000 espectadors, segons la seva productora. La cinta ha sigut la més vista dijous, i cada dia des de l'estrena s'ha mantingut en les primeres posicions. Una bona notícia en un context de màxima crisi per a les sales, que no només veuen com se'ls retallen els aforaments sinó també com es cancel·len les grans estrenes del 2020 que els haurien de donar una mica d'oxigen.