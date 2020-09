Pau Vallvé estrena a l'ARA la cançó 'Mai més vull estar enfadat'

"Ja prou, deixem criticar-nos. / És l'esport nacional / i en som tots ultres professionals", canta Pau Vallvé a Mai més vull estar enfadat. És una de les cançons de La vida és ara, el disc que el músic barceloní publicarà el 18 de setembre, un any i nou mesos després de Life vest under your seat.

Vallvé canta i xiula en una peça que no arriba als dos minuts i que és fruit, com la resta de l'àlbum, de circumstàncies personals i també de la conjuntura pandèmica. "Pocs dies abans del confinament em vaig separar i vaig a anar a viure provisionalment uns dies a l'estudi. L'estat d'alarma em va agafar allà i ja no en vaig poder sortir fins al cap de 75 dies", recorda Vallvé.

"Després d'una primera setmana de confinament una mica claustrofòbica, a poc a poc les coes es van anar posant a lloc i vaig poder començar a endreçar pensaments i sensacions i a poder-ho mirar una mica des de fora. Aquest nou disc n'és el resultat", afegeix. Tot i que va enregistrar les cançons tot sol en ple confinament i amb els instruments que hi havia a l'estudi, i que tot plegat va ser la seva "rutina" i "l'única ocupació en aquells 75 llargs dies", Vallvé considera que no n'ha sortit "un disc ni trist ni fosc, sinó tot el contrari. "Tres mesos al racó de pensar donen per a molt! Estic molt content amb el resultat, fins i tot m'atreviria a dir que estic més content que mai!", assegura.