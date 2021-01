Pau Vallvé estrena el "film musical" 'Tot el que brilla': molt més que un videoclip

El disc La vida és ara segueix proporcionant bones notícies. A més de ser un dels millors treballs de Pau Vallvé, ha donat peu a un "film musical". És a dir, a un curtmetratge de dotze minuts dirigit per Loida Garcia i protagonitzat per l'actriu Anna Alarcón, tot plegat a partir de quatre cançons de l'àlbum ( La vida és ara, Èpoques glorioses, Copiar/Pegar i Tothom vol ser feliç) que fan de banda sonora i de fil conductor de la història.

"Volia que el vídeo parlés de la lluita interna amb un mateix, de les coses no resoltes que un té dins (en l’exemple del vídeo: un passat esportiu gloriós que ja no hi és). I per tractar aquest tema ara sí que calia fer-ho cinematogràficament. És un relat circular que comença tal com acaba i així en bucle, com solen ser algunes lluites internes que costa temps d’anar polint", explica Pau Vallvé sobre un curtmetratge filmat en espais com ara el Bar Vinil, al barri de Gràcia de Barcelona.