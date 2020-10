Paula Ferrer i Silvestre Vilaplana, premis Cruïlla de literatura infantil i juvenil

Collita valenciana als premis Cruïlla de literatura infantil i juvenil d'enguany. Els escriptors Paula Ferrer Molina (Alcúdia de Crespins, 1979) i Silvestre Vilaplana (Alcoi, 1969) han estat guardonats aquest divendres amb el 36è premi Vaixell de Vapor i el 30è premi Gran Angular, respectivament. Ferrer Molina s'ha endut el reconeixement amb El país de cral, una història fantàstica protagonitzada per una nena que es fa amiga d'un nen provinent d'un indret fantàstic.

L'escriptora imagina un país subterrani caracteritzat pel cral, un mineral mal·leable i transparent "com la gent que hi viu". Amb referents com Michael Ende i Núria Albó, Ferrer Molina idea una aventura màgica en què ressonen qüestions com el respecte per l'entorn i els efectes d'explotar la natura. El jurat n'ha valorat la capacitat d'introduir "grans temes com la solidaritat, la cooperació entre cultures i la cura del medi ambient". El llibre és, diuen, "una història divertida i sorprenent que ens transporta a un món fantàstic".

"Una trama diabòlica"

Vilaplana ha sigut guardonat amb l'obra La música del diable, una novel·la enigmàtica que fusiona la literatura amb la música. Ho fa a partir de la mort misteriosa d'un compositor i una sèrie de pistes que deixa a la seva neta. La noia descobreix que el seu avi estava obsessionat amb el diable i comença a investigar els enigmes que es va trobant. Vilaplana combina la narració amb codis QR que portaran els lectors a les peces musicals mencionades durant la història.

651x559 Silvestre Vilaplana / EDITORIAL CRUÏLLA Silvestre Vilaplana / EDITORIAL CRUÏLLA

"Com a professor de secundària, cada dia em trobo amb les dificultats d'apropar la lectura als adolescents. Unir la lectura amb la tecnologia m'ha semblat una bona manera de fer-ho", explica l'escriptor. Justament, el jurat ha destacat "el toc de modernitat" de la novel·la, com també "una trama diabòlica" en què l'escriptor "trasllada a ambients i situacions que fan percebre una gran tensió".

Els premis Cruïlla són dels guardons en català més veterans de literatura infantil i juvenil. En anteriors edicions, els premis han reconegut escriptors com Jordi Sierra i Fabra, David Nel·lo, Maite Carranza, Gemma Lienas, Anna Manso i Francesc Puigpelat.