El pavelló Mies van der Rohe es vesteix de vinil blanc

El pavelló Mies van der Rohe es vesteix de blanc. Des d'aquest dijous, 16 de novembre, fins al 27 de novembre la silueta de l'edifici no s'integrarà en el paisatge sinó que es destacarà amb força retornant la llum i remarcant els contorns. Els culpables són Anna & Eugeni Bach, els arquitectes responsables de la intervenció artística que ha folrat amb 3.800 m2 de vinil blanc totes les parets, sostres i terres de l'emblemàtic pavelló. "Es tracta d'una acció, en la línia d'altres d'anteriors, destinada a promoure la cultura arquitectònica moderna aprofitant aquest espai icònic per experimentar i provocar reflexions", ha explica Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe.

540x306 El Pavelló Mies van der Rohe / Manolo García El Pavelló Mies van der Rohe / Manolo García

"La instal·lació no vol expressar cap opinió o posició crítica, sinó generar pensament, una reflexió sobre el rol del blanc en la història de l'art i sobre com canvia la percepció d'un espai familiar quan es cobreix tot de blanc", ha assegurat Eugeni Bach. El resultat transforma el pavelló en una mena de maqueta a mida real del mateix edifici. La proposta vol plantejar aspectes com la importància de la materialitat d'un espai. "Veure el pavelló tot blanc ens fa veure que la matèria de l'obra és el color i el dibuix de l'obra -explica Anna Bach-. El blanc provoca canvis substancials en els reflexos i les ombres, però sobretot revela les juntes originals de l'estructura, que amb els materials originals es camuflaven. Segons com, el que fem no és vestir l'edifici, sinó desvestir-lo. Quan desapareixen unes qualitats en sorgeixen unes altres".

La idea dels Bach, que han exposat al pavelló espanyol de la Biennal de Venècia del 2016, va sorgir arran de la familiaritat amb l'espai. "És un espai quotidià, tots hi hem vingut alguna vegada per a una conferència, una festa, una projecció de cinema... -apunta Eugeni Bach-. Jo fins i tot vaig ser a la inauguració, però era molt petit i em vaig avorrir molt. És inevitable especular i imaginar-ne les possibilitats". Per a Anna Bach, el blanc també canvia la percepció i posa en relleu el contingut. "Ara sembla una vitrina que exposa el que hi ha dins, sembla més un museu o un edifici d'ús cultural. La gent que hi ha dins cobra de sobte un gran protagonisme". Ramos recomana que ningú es perdi l'operació de retirada dels vinils que es farà el 27 de novembre. "Serà una acció de gran impacte", alerta.