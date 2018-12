Penélope Cruz, Alfonso Cuarón i Antonio Banderas, nominats als Globus d'Or

Penélope Cruz ha estat nominada al Globus d’Or a la millor actriu de repartiment d’una sèrie de televisió pel seu paper a ‘American Crime Story. The Assassination of Gianni Versace’. Un altre actor espanyol, Antonio Banderas també ha estat nominat al millor actor per la sèrie ‘Genius: Picasso’. Alfonso Cuarón parteix com un dels preferits amb ‘Roma’.

Cuarón a aconseguit la nominació com a millor direcció, millor guió i millor pel·lícula estrangera. El director mexicà ja va aconseguir el guardó el 2014 amb 'Gravity', film amb el que mesos més tard va aconseguir set Oscars, entre ells el de millor direcció. A 'Roma', el cineasta explica la història d'una mainadera, la Cleo, la noia de fer feines que netejava la casa, posava el menjar a taula i cuidava els nens de la seva família. Cuarón competirà, en categoria de millor direcció, amb Bradley Cooper, per 'Ha nacido una estrella'; Peter Farrelly, per 'Green Book'; Spike Lee, per 'Infiltrado en el KKKlan', i Adam McKay, per 'El vicio del poder'.





'Ha nacido una estrella', 'Black Panther','Infiltrado en el KKKlan',' If Beale Street Could Talk' i 'Bohemian Rhapsody' són les candidates a la millor pel·lícula dramàtica.

'Green Book' , ' El regreso de Mary Poppins' , ' La favorita' , ' Crazy Rich Asians' i ' El vicio del poder' competiran per endur-se el Globus d’Or a la millor comèdia o musical.

'Barry' , ' The Marvelous Mrs. Maisel', ' Kidding' , ' The Good Place' i ' The Kominsky Method' són les nominades en l’apartat de sèrie còmica i musical.

Viggo Mortensen per ‘Green Book’ i Lin-Manuel Miranda per ‘El regreso de Mary Poppins’ són candidats a millor actor de comèdia o music

Són els noms que ha desvelat l’Associació de Premsa Estrangera de Hollywood (HEPA) avui dijous a la 76a edició dels Globus d’Or, la cita que premia les millors produccions de cinema i televisió i que serveix com a tret de sortida a la temporada de premis de Hollywood. Els actors Andy Sambert i Sandra Oh presentaran l’acte des de l’hotel Beverly Hilton a Los Ángeles (Califòrnia) el proper 6 de gener.