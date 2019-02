260x366 Pep Pla deixa la direcció artística del CAET i el Festival TNT Pep Pla deixa la direcció artística del CAET i el Festival TNT

El director artístic del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), Pep Pla, deixa el càrrec després de 12 anys un cop s'acabi el Festival Terrassa Noves Tendències (TNT), que se celebrarà del 26 al 29 de setembre de 2019 i que ja té configurada una bona part de la programació.

Pep Pla, actor i director, ha acordat la seva sortida amb l'Ajuntament de Terrassa "per poder-se dedicar a altres projectes artístics personals i per afavorir el relleu en aquests equipaments", han informat en un comunicat. El CAET és un reducte del que havia de ser una xarxa de centres d'arts escèniques dispersos pel territori, a Reus, Terrassa i Salt. El de Terrassa és l'únic que en queda, perquè el de Reus va tancar per falta de recursos i interès municipal i El Canal de Salt també està tancat pel mateix motiu.

Terrassa, en canvi, s'ha singularitzat en la programació de nous llenguatges i de fet té el festival més important del país en aquest terreny i un referent a Espanya, amb una programació d'alt nivell i artistes de reconeixement internacional, a més d'apostes de nous talents emergents catalans. El TNT ha coproduït desenes de produccions contemporànies amb companyies catalanes que han girat arreu del món recollint nombrosos èxits i ha sigut padrí de noms com Agrupación Señor Serrano, Xavier Bobés, Agnès Mateus, El Conde de Torrefiel, David Espinosa, etc. Cada edició del TNT, a més, ha acollit més d'un centenar de programadors provinents d'Espanya, Europa i Amèrica.

Ara l'Ajuntament de Terrrassa obrirà un concurs públic per designar la persona que assumirà la direcció del futur Festival Terrassa Noves Tendències 2020. Fins aquest moment l’equip de professionals del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa es farà càrrec de la programació artística d'aquest 2019.