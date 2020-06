Pepe Serra: "Deixem de parlar de sector cultural i parlem de societat cultural"

Una trentena de membres d'Amics del MNAC han animat aquest dimecres la reobertura del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) després de pràcticament tres mesos de tancament forçat per la pandèmia del coronavirus. També hi havia alguns visitants matiners, com el matrimoni format per Carme Sanmartí i Jaume Riba. Com que els seus nets, la Júlia i l'Uriel, no tenen cap activitat telemàtica aquest dimecres, han vingut al museu perquè la Júlia vegi il·lustrades amb obres d'art les històries bíbliques que li ha explicat l'àvia. "M'estimo molt el museu i avui hem vingut per la Júlia", diu la Carme, que és historiadora, mentre passegen entre els absis de la col·lecció de Romànic. "Fa molt temps que li explico la història sagrada, i la manera més maca que pugui veure escenes de la Bíblia és el museu", afirma. "Feia molts dies que la Júlia esperava venir", subratlla el Jaume, tot i que el petit Uriel és un belluguet i potser no arribaran als fons de Gòtic.

Fins a les 1r hores el museu ha rebut 378 persones.El MNAC ha tornat amb tots els espais expositius oberts –segueixen tancades les terrasses i el mirador– i les mesures de protecció gairebé passen desapercebudes en l'amplitud de les sales, tret que s'ha de portar mascareta. Hi ha una catifa desinfectant a l'entrada, mampares de protecció a les taquilles i 150 dispensadors de gel desinfectant, i s'ha implementat una senyalització per controlar la capacitat i fer els recorreguts més segurs. A més, els serveis es netegen sis cops al dia. "Avui és un dia molt important, perquè una de les maneres de reactivar el país serà la dimensió cultural", afirma el president del museu, Miquel Roca. "Que vingui la gent, això és casa seva", subratlla.

Durant tot l’estiu el museu oferirà als visitants una entrada 2x1, i una altra mesura temporal és que el museu obrirà fins al 30 de setembre de dimecres a diumenge. Com que obriran diumenge a la tarda, els dimarts el museu estarà tancat. Pel que fa al transport, els caps de setmana hi haurà un autobús llançadora que sortirà de la plaça d'Espanya cada 20 minuts. "El turisme arribarà quan hagi d'arribar, la cultura els espera, però s'avança. Si no som optimistes, tanquem la barraca", explica Roca. També recorda tot el personal que ha mantingut el museu "en plena forma" durant el tancament: "La gent el museu l'ha viscut confinat però molt intensament".

Un estalvi de 900.000 euros gràcies a repensar la programació

Mentre continua el brogit de públic i periodistes al vestíbul del museu, el director del MNAC, Pepe Serra, dona detalls de la represa, com que fins a finals d'any perdran 2,1 milions d'euros en ingressos i que gràcies a "repensar i reubicar la programació" han estalviat 900.000 euros. "No és el moment de mantenir el programa amb la riquesa que té el museu", afirma. Des d'ara i fins al març de l'any vinent potenciaran "el pla comunitari, els nous programes públics i el pla educatiu del museu" i també volen enfortir "la participació" dins les sales i "socialitzar els continguts del museu". Pel que fa a canviar les dates de les exposicions i altres canvis, Serra prefereix fer "un impacte fort, fer net, i no arrossegar projectes d'abans de la pandèmia". Per això, l'exposició de Nonell prevista no es farà, però sí que veurà la llum el catàleg, i la mostra de la Capella Herrera, organitzada conjuntament amb el Prado, arribarà al museu durant la primavera de l'any 2022. "La primera meitat del 2021 serà molt forta, estarà centrada en la Guerra Civil, i la segona ho estarà en la ciutat de Barcelona", explica. Això vol dir que hi haurà una exposició temporal, canvis a les sales i una intervenció d'un artista contemporani.

Sí que es prorroguen fins a Nadal les exposicions que van quedar interrompudes per l'estat d'alarma, Son. Empremtes i figuracions a les Valls d'Àneu, d'Oriol Vilapuig, i Nuar l'espai. Donació Aurèlia Muñoz. Com a novetat, obren amb una intervenció sonora amb sons del confinament feta per estudiants de l'Institut Maria Espinalt i l'exposició d'Èlia Llach Croquis inconcret. I al novembre presentaran la mostra amb obres de la col·lecció Suñol Diàlegs intrusos. També es farà l'exposició prevista del ceramista Josep Llorenç Artigas i el japonès Hamada, però el 2021.

Pepe Serra reconeix que és una "culpa compartida" que els museus públics de Barcelona no obrissin el mateix dia i reclama una "política cultural" i "una governança" úniques. Existia el projecte que els directors dels diferents equipaments es fessin una fotografia conjunta a la terrassa de la Fundació Joan Miró, però la iniciativa no va prosperar i el primer museu públic de la ciutat que va obrir va ser el Macba el 3 de juny. "El sistema és extremadament complex, però és un de sol", subratlla Serra. També reclama polítiques culturals més valentes i sofisticades i més representativitat social als patronats de les institucions. "Deixem de parlar de sector cultural i parlem de societat cultural", conclou.