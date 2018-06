Pepet i Marieta estrenen el videoclip de 'La cova'

Pepet i Marieta donen la benvinguda a l'estiu amb 'La cova', una cançó nova que arriba acompanyada d'un videoclip que mostra diferents aspectes de la vida estiuenca la poble. El tema, que compta amb la col·laboració de l'emergent rapera valenciana Tesa, és una aposta del grup ebrenc per obrir-se a sonoritats electròniques de la mà del productor Genís Trani. El resultat és una electrocúmbia amb coreografia inclosa i un missatge clar: cal sortir de la cova per viure noves emocions.

En el videoclip, Pepet i Marieta han volgut retratar l'estiu que els ha vist créixer: el dels jocs als carrerons, les tovalloles al coll cap a la piscina i la mar arenosa i verge del delta de l'Ebre. 'La cova' és també un homenatge al conjunt d'art rupestre d'Ulldecona, així com a l'empoderament de la dona: la il·lustradora Tres Voltes Rebel ha dissenyat una samarreta per al tema, que vol ser un cant al moviment feminista.

El videoclip és obra de la productora Minifilms i l'ha dirigit Satyavan Galiana, amb qui Pepet i Marieta ja havien treballat a 'Me moles'. En aquest cas han fet servir un estabilitzador de càmera i un dron pilotat per Carlos Manzanares de 2:35:1 Produccions. El vestuari i l'escenografia són de Cinta Bermejo.