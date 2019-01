Pepet i Marieta responen a la ultradreta amb 'Que nos quiten lo bailao'

Davant la retallada de llibertats i la persecució del cos, Pepet i Marieta presenten una nova cançó i videoclip, 'Que nos quiten lo bailao', "una oda a la llibertat d'expressió amb què reivindiquen el cos humà com a font d'inspiració artística". I ho fan "davant la retallada de llibertats i la persecució del cos" arran de la denúncia presentada pel partit d'ultradreta Vox contra el cantant de Pepet i Marieta, Josep Bordes, per suposat "exhibicionisme" durant un concert que va oferir a Castelló.

'Que nos quiten lo bailao' és a més la primera entrega de 'Cossos', un EP amb el qual durant els pròxims mesos la banda denunciarà els atacs a la llibertat d'expressió i el clar retrocés que suposen per a la creació artística. "Tinc la consciència tranquil·la. No he comès cap il·legalitat. Algú vol treure rèdit polític d'una acció que forma part de la meua expressió artística dalt de l'escenari. Només he reivindicat la meva llibertat d'expressió", va assegurar Josep Bordes, arran de la controvèrsia que ha generat la denúncia. Com fa habitualment des de fa anys als escenaris, Bordes es va despullar per ensenyar les natges –i ocultant els genitals entre les cames– durant uns breus instants de l'actuació, que va tenir lloc el desembre passat amb motiu de la celebració del 86è aniversari de les Normes de Castelló.



'Que nos quiten lo bailao" ha estat enregistrada entre la Atlàntida Estudios i el Tercero Estudios sota la producció de Genís Trani. El videoclip és obra de la productora Minifilms i l'ha dirigit Satyavan Galiana amb qui el grup ja havia treballat a 'La Cova', la cançó de TV3 'Corre l'estiu' i 'Me moles'.