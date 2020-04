La Filmoteca programa una gran retrospectiva en línia de Pere Portabella

Les pel·lícules de Pere Portabella sempre s'han resistit a les convencions del cinema narratiu, explorant camins formals poc transitats i creant noves relacions entre les imatges. Ara també desafien l'ortodòxia de la distribució cinematogràfica i es presten a l'atrevida proposta de la Filmoteca de Catalunya: una retrospectiva en línia del gruix de la filmografia de Portabella. El cicle, que tindrà lloc de manera virtual al canal de YouTube de la Filmoteca, l'ha inaugurat aquest dilluns el primer llarg de Portabella com a director, Nocturn 29, que també serveix per homenatjar la seva protagonista, Lucia Bosé, perquè va representar la tornada al cinema de l'actriu després d'haver-se retirat uns quants anys pel seu matrimoni amb Luis Dominguín.

La cita amb el cinema de Portabella serà setmanal: cada sessió del cicle arribarà el dilluns i es podrà visionar durant tota una setmana. El dilluns 27 d'abril es penjaran al canal el migmetratge amb guió de Joan Brossa No compteu amb els dits i el film Vampir-Cuadecuc, que vampiritzava el rodatge d' El Conde Drácula de Jess Franco. El 4 de maig serà el torn d' Umbracle, un experiment narratiu que segueix Christopher Lee passejant per una Barcelona irreal. L'11 de maig arribarà un programa amb els curts sobre Joan Miró de Portabella ( Miró, l’altre, Aidez l’Espagne, Premios Nacionales, Miró Tapís, Miró Forja) i el 18 de maig la conversa amb els presos polítics de l'Espanya franquista a El sopar.

La retrospectiva continuarà el 25 de maig amb Informe general sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública, un document imprescindible sobre el panorama polític de la Transició. Les principals col·laboracions entre Portabella i Carles Santos ( Play Back, Acció Santos, La tempesta, Visca el piano) arribaran a YouTube l'1 de juny i una setmana després, el 8 de juny, es podrà veure la pel·lícula del 1989 El pont de Varsòvia, una de les obres més rodones i poètiques del cineasta. L'aclamada El silenci abans de Bach es penjarà el 15 de juny i, una setmana després, un itinerari artístic en tres curtmetratges ( Premios nacionales, Art a Catalunya, Mudanza). El 29 de juny el cicle es tancarà amb l'últim llargmetratge de Portabella, el documental Informe general II.

La retrospectiva centrada en Portabella arriba uns mesos després de l'homenatge que la Filmoteca va dedicar al final de l'any passat a Films 59, la productora del cineasta, en el 60 aniversari de la seva creació. L'obra de Portabella també ha estat celebrada aquest febrer a la Universitat de Cambridge, que li va dedicar una retrospective a l'Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres i un simposi al King’s College de Cambridge.

Els curts de Carla Simón i Carolina Astudillo

La Filmoteca de Catalunya està tancada des del 13 de març, però manté una intensa activitat a través de les xarxes socials i el seu canal de YouTube, on fins aquest dimecres es pot veure el programa de cinc curts de Carolina Astudillo, cineasta xilena establerta a Barcelona que ha passat moltes hores remenant els arxius de la Filmoteca per donar forma a les seves obres, assaigs audiovisuals entre el documental i el cinema experimental amb la memòria històrica i el paper de la dona com a eixos temàtics.

Els treballs d'Astudillo formen la primera sessió del cicle Dies curts, que ha continuat amb un programa de curts de Carla Simón anteriors a Estiu 1993, cinc treballs que començaven a desplegar l'univers del seu premiat debut en el llarg. Llacunes, un dels curts, gira al voltant de la figura de la seva mare, Neus Pipó, reconstruïda a partir de fragments de filmacions, algunes cartes i paisatges revisitats, amb veu en off de la mateixa Simón. L'absència i les relacions familiars en clau femenina també són els eixos de tres dels treballs que va dirigir mentre estudiava a la London Film School: Home, Lipstick i Las pequeñas cosas.



Des de l'aturada pel confinament, la Filmoteca també ha fet accessibles alguns dels títols del patrimoni fílmic català que es conserven al seu Centre de Conservació i Restauració, com el cinema polític de l'activista d'esquerres Helena Lumbreras, fundadora del Colectivo de Cine de Clase i autora de documentals com El cuarto poder, del 1972, una anàlisi crítica de la manipulació que feia la premsa oficialista del franquisme.

Al canal de YouTube de la Filmoteca també es poden trobar des de fa setmanes les pel·lícules del valencià Llorenç Soler, cineasta compromès i preocupat per les classes desposseïdes, de qui es pot veure, entre més obres, la pel·lícula que li va encarregar l'Ajuntament de Barcelona el 1968 per promoure els seus habitatges socials, Será tu tierra, però que l'alcalde Porcioles va vetar després de veure-la en una projecció privada.

Altres continguts alliberats per la Filmoteca durant aquestes setmanes han sigut les pel·lícules experimentals i lliures d'Antoni Padrós Look-out i Pim pam pum revolución, el recent documental de Xavier Juncosa Decàleg Ferran sobre el poeta de Cervera Jaume Ferran i una generosa selecció de curts del pioner Segundo de Chomón. A més, a través de les seves xarxes la Filmoteca està recomanant durant el confinament, amb el hashtag #LaFilmoaCasa, recursos cinematogràfics gratuïts i disponibles en línia, des de pel·lícules fins a reportatges, passant per llibres de cinema i materials didàctics.