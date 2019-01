Peter Jackson prepara una nova pel·lícula sobre el 'Let it be' dels Beatles

Coincidint amb el 50è aniversari de l'última actuació en públic dels Beatles, a la terrassa de l'edifici del seu segell discogràfic a Londres, aquest dimecres Peter Jackson ha anunciat que prepara una nova pel·lícula sobre el seu últim disc, 'Let it be'.

Peter Jackson treballarà amb un metratge inèdit de 55 hores i 140 hores d'àudio de les sessions d'enregistrament del disc per crear un film que assegura que serà "com mirar pel forat del pany". Serà, com diu també el cineasta, "una experiència que els fans dels Beatles han somiat des de fa molt de temps". Les gravacions es van fer entre el 2 i el 31 de gener de 1969. "Serà com tenir una màquina del temps que ens transportarà al 1969, a una cadira de l'estudi veient els quatre amics fent música junts".

NEW FILM PROJECT - We are proud to announce an exciting new collaboration between The Beatles and the acclaimed Academy Award winning director Sir Peter Jackson. pic.twitter.com/7e0h95FOWV — The Beatles (@thebeatles) 30 de enero de 2019

Als Beatles els van filmar moltes vegades durant els anys 60, en concerts, entrevistes i pel·lícules, però aquest és l'únic metratge on es podrà veure com el grup treballava a l'estudi. Segons la discogràfica Apple Corps, la filmació es va pensar per a un especial de televisió, però va acabar convertint-se en un projecte "totalment diferent". Després de revisar gairebé 200 hores de material en brut, Jackson es va sentir "alleujat al descobrir que la realitat era molt diferent del mite", i afirma que tot el material és "un tresor històric increïble".

A la pel·lícula hi haurà moments de drama però no tindran res a veure amb les desavinences a les quals s'associava la ruptura del grup en aquell moment. "Veure el John, el Paul, el George i el Ringo treballant junts, creant del no-res el que ara són clàssics, no tan sols és fascinant: és divertit, inspirador i sorprenentment íntim", subratlla.

El film encara no té títol ni data d'estrena perquè està en fase de producció. S'està realitzant amb la total cooperació dels responsables del llegat de la banda, inclosos Paul McCartney i Ringo Starr.