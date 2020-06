Els Pets, Manel, Sopa de Cabra i Miki Núñez actuaran al Festival Vibra de Manresa

L'Ajuntament de Manresa i Cases de la Música impulsen un nou festival d'estiu, el Vibra, amb un cartell que inclou Manel, Sopa de Cabra, Els Pets, Miki Núñez, l'Orquestra Di-Versiones, Doctor Prats i Roba Estesa. Són concerts a l'aire lliure que es faran del 10 de juliol a l'1 d'agost al pàrquing del Palau Firal de Manresa, amb un aforament limitat a 800 persones i amb entrades dels 15 als 30 euros. El públic estarà assegut i caldrà portar mascareta quan s'accedeixi al recinte i per circular-hi. Com a màxim es podran adquirir 10 entrades juntes, cosa que garantirà que es puguin fer grups de 10 cadires sense necessitat de mantenir la distància entre elles. Hi haurà servei de bar, però no hi haurà taquilles i, per tant, les entrades s'hauran de comprar, a partir d'aquest divendres, a la web del festival.



El director de Cases de la Música, Dani Castellano, ha explicat a l'ACN que amb aquestes mesures de seguretat el que es vol és que la gent perdi la por d'assistir a un concert o un festival musical, i ha subratllat la importància que sigui així per garantir la subsistència del sector cultural, molt tocat pel covid-19. La voluntat, segons han explicat tant l'Ajuntament de Manresa com Cases de la Música, és que el festival tingui continuïtat. "Manresa té capacitat per acollir un festival de primera línia a l'estiu i seria bo que ho fes", ha assegurat Castellano.

Calendari dels concerts del Festival Vibra

Miki Núñez, 10 de juliol

Manel, 11 de juliol

Orquestra Di-Versiones, 17 de juliol

Doctor Prats, 18 de juliol

Els Pets, 24 de juliol

Roba Estesa, 25 de juliol

Sopa de Cabra, 1 d'agost