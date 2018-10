Dürer, Picasso i Kahlo: els artistes protagonitzen el festival Barcelona Novel·la Històrica

Els artistes que han marcat la història i que l'han modificat amb la seva obra seran els protagonistes de la sisena edició del festival Barcelona Novel·la Històrica, que tindrà lloc del 5 al 10 de novembre entre la Fundació Tàpies i la Biblioteca Jaume Fuster. La dotzena de xerrades que reuniran 36 escriptors, historiadors, filòlegs i periodistes com Victoria Cirlot, Carme Riera, José María Ridao, Xavier Bru de Sala, Armand Puig, Màrius Carol o Andreu Carranza giraran al voltant de "la creació dins la creació", diu el comissari, Fèlix Riera, "com els autors de novel·la històrica han utilitzat els grans creadors de tots els temps per explicar un moment de la història, perquè els artistes condensen l'esperit d'una època, la defineixen i també la canvien".

Els escollits són sobretot artistes plàstics i homes que han estat crucials al segle XX per a la cultura catalana i universal, com Pablo Picasso, Albrecht Dürer, Joan Miró, Rembrandt van Rijn, i també els tàndems Gala-Dalí i Frida Kahlo - Diego Rivera; autors com Josep Pla, Antonin Artaud i Truman Capote, i l'arquitecte Antoni Gaudí. La singularitat més estimulant és que tots ells es tractaran no pas des de la història de l'art o la literatura, sinó com a material literari, ja que han estat protagonistes o són presents en novel·les històriques. Segons Riera, "la ficció accentua allò real" i permet "avançar en les seves ombres i llums a partir de l'experiència del lector".

Durant el festival es farà entrega a Leonardo Padura del Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino. També se celebraran rutes literàries guiades per Martí Gironell que vinculen art i història. El festival, amb un pressupost de 120.000 euros, va atraure l'any passat unes 1.400 persones, segons Riera.