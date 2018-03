Picasso torna a ser el ‘matador’ de les grans subhastes

L’amor i la guerra són dos grans temes artístics i també fan de combustible a les subhastes: dimecres al vespre Dona amb boina i vestit de quadres, de Pablo Picasso, es va convertir en l’obra més cara venuda en una subhasta europea després d’assolir els 56,7 milions a Sotheby’s de Londres, tot i que les estimacions eren de 36,1 milions. L’artista malagueny va fer aquest retrat, que sortia a la venda per primera vegada, pocs mesos després de finalitzar el Guernica, i la protagonista n’és la seva amant d’aleshores, Marie-Thérèse Walter. L’altra obra destacada de l’artista en aquesta venda va ser un autoretrat de l’any 1970 titulat El matador, que va assolir 18,7 milions d’euros, un preu que està en la línia de Mosqueter i nu assegut, que s’havia imposat el dia abans a Christie’s amb un preu final de 15,5 milions. Tant l’una com l’altra també són un reflex del paper significatiu que l’obra tardana de l’artista adquireix al mercat, perquè cada vegada són més escasses les obres primerenques en mans privades.

Picasso també va triomfar a la subhasta d’art surrealista de Christie’s amb un Personatge de l’any 1930 que va pujar des dels 3,3 milions d’euros inicials fins als 9,4. Al marge de ser les grans vendes de l’any juntament amb les que se celebren al novembre a Nova York, les subhastes d’art impressionista i modern i de surrealisme que Christie’s va celebrar dimarts tenien l’atractiu afegit que incloïen cinc obres de la col·lecció particular d’Antoni Tàpies, que malauradament s’ha dispersat. El gall dessagnat, de Picasso, va ser adjudicat per 6,2 milions -les estimacions eren de 2,4 milions-, i dues obres de Joan Miró dels anys 20 i 30 van superar el milió: Pintura va ser rematada per 1,7 milions, i Cap d’home, per 1,1. En el terreny de les obres sobre paper, el dibuix La dona del diable, la que domina el món, de Paul Klee, va aconseguir 280.000 euros, i un altre de Kandinsky, titulat Allein, no va trobar comprador.

Desig asiàtic per l’art de Dalí

Salvador Dalí va ser un altre dels grans protagonistes a Sotheby’s, ja que la casa subhastava per primera vegada dues pintures dels anys 30 redescobertes. A més de no haver passat pel mercat, tenen una procedència il·lustre, ja que van pertànyer a l’aristòcrata argentina Mercedes Adela Atucha Llavallol, comtessa de Cuevas de Vera, coneguda amb el nom de Tota, que les va comprar directament a l’artista empordanès. Fins ara havien format part de la col·lecció dels seus hereus. El preu de sortida de totes dues obres era d’1,3 milions i van superar de llarg les expectatives: Casa per a erotòman va ser adjudicada per 4 milions, i Gradiva,per 3. Segons va explica la casa de subhastes en un comunicat, cinc col·leccionistes, entre els quals n’hi havia d’asiàtics, van competir aferrissadament per emportar-se-les a casa, i també es van disputar un dibuix preparatori de Gradiva que va ser venut per 100.000 euros. L’esbós és molt similar a la pintura, tret d’un personatge masculí, que potser es Narcís, que no va passar del paper. Encara que les cases de subhastes no revelen la identitat dels compradors, sí que en aquest cas expliquen que el comprador dels Casa per a erotòman i Gradiva és de l’Àsia. “Les dues obres de Salvador Dalí que lideraven la nostra oferta d’art surrealista demostren la naturalesa autènticament global del mercat de l’art actual: venien de l’Argentina, les vam vendre a la nostra sala de Londres i les va adquirir un col·leccionista asiàtic”, afirmen fonts de la casa.

Encara que en aquesta ocasió Christie’s no treia a la venda cap oli surrealista de Dalí com els de Sotheby’s, sí que va subhastar un dibuix de l’artista empordanès de bona època, molt valuós: un retrat de Picasso dels volts de l’any 1930 que va assolir 617.750 euros, poc més de la taxació inicial de 562.000 euros. La inscripció que conté és imperdible: “ Salvador Dalí Ge conu L’Empereur, Mantilla Erecta ”.