Un nou 'Pinotxo' i la rebel·lió a les aules de David Verdaguer, estrenes destacades del cap de setmana

'Pinocho'

Adaptació del clàssic infantil que no estalvia els passatges més grotescos del conte

En el transcurs de l’última dècada, el cinema de Matteo Garrone ha viscut una curiosa dicotomia. D’una banda, films com Reality i Dogman es presentaven (potser inconscientment?) com a faules morals contemporànies en què l’abecedari i els arquetips dels contes es projectaven en situacions, escenaris, manies i violències contemporànies. De l’altra, l’intent del director d’acostar-se explícitament a la fantasia amb El conte dels contes posava de manifest que l’ull del director no sabia com aclimatar-se al món fantàstic, oferint fastuositat tècnica sense autèntic sentit de la meravella. Segueix llegint. Estrena als cinemes.

'El practicante'

Carles Torras s'emporta Mario Casas al costat fosc

Mario Casas té una connexió especial amb els directors catalans. Aquests últims cinc anys ha rodat amb Kike Maíllo ( Toro), Oriol Paulo ( Contratiempo), Mar Targarona ( El fotògraf de Mauthausen), David i Álex Pastor ( Hogar) i David Victori (l'encara inèdita No mataràs), cada vegada més interessat a explorar registres dramàtics i tèrbols i més allunyat de la idea convencional d'heroi cinematogràfic. Però ningú havia capgirat tant la imatge que el públic té de Casas com Carles Torras, que a la pel·lícula El practicante, ja disponible a Netflix, transforma l'actor en un personatge que va més enllà de l'antiheroi: un psicòpata malparit i sense empatia, capaç de matar el gosset del veí, d'assetjar l'exnòvia i de coses encara pitjors. Segueix llegint. Disponible a Netflix

'Uno para todos'

David Verdaguer, un 'xèrif' en aules turbulentes

El començament d' Uno para todos té un cert aire de western. Un personatge solitari arriba de matinada a un poble: és un foraster que no gasta cap paraula de més, el seu passat només li pertany a ell i el seu objectiu és complir una missió, no fer-hi amics. Però el personatge de David Verdaguer no és un cowboy ni un xèrif, sinó un mestre, l'Aleix, preparat per cobrir la baixa d'una professora embarassada al centre de primària d'un poble aragonès. Som, doncs, en una pel·lícula del subgènere aules turbulentes, en què els conflictes del mestre protagonista es barregen amb els dels estudiants a qui imparteix classes, un tipus d'història que a Espanya sol estar confinat a l'àmbit televisiu. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'Knight of cups'

Terrence Malick perdut a Los Angeles

A Knight of cups, els records del Rick (Christian Bale amb cara de pòquer), guionista d'èxit a la deriva, es despleguen atzarosament al llarg del metratge, com cartes del tarot sobre una taula. El tarot, present en els títols dels capítols que atorguen un cert ordre a un film voluntàriament desordenat, exerceix d'involuntari símil d'una pel·lícula més esotèrica que filosòfica, que desplega un discurs metafísic tan profund com un horòscop. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'El diablo a todas horas'

Tom Holland, Riley Keough i Robert Pattinson a l'Amèrica del mal

El nou llargmetratge d'Antonio Campos pren el títol de la novel·la de Donald Ray Pollock que adapta. Però això del dimoni a tota hora i a tot arreu podria ser també una bona manera de sintetitzar l'obra d'aquest director nord-americà, que des del seu debut amb Afterschool (2008) ha fet gala d'un estil pertorbador i d'una inquietud per explorar la qüestió del mal no com a excepció o antagonista sinó com a pulsió sempre present en la societat. Uns trets identificatius que fins i tot es fan palesos quan ha dirigit sèries com The sinner. Segueix llegint. Disponible a Netflix