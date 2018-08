Es Pinzell, art i cuina

Els mesos d’estiu conviden a sortir i, també, a fer petits tours gastronòmics i visitar els restaurants que han obert les portes en els darrers mesos. Un d’ells és Es Pinzell, a Ciutadella, regentat pels germans Torrent Vivó, que han creat un espai gastronòmic on, a més de menjar i beure, es fa un homenatge al germà que morí l’any passat, l’artista Pepe Torrent Vivó, i també als dos altres artistes de la pintura menorquina, l’avi Pepe Torrent Prats, i la mare, Carmeta Vivó Saura, una de les grans dames de la pintura naïf en actiu, que gaudeix d’una creativitat prodigiosa. És per açò que anar a dinar o sopar al restaurant Es Pinzell és també anar a fer una petita volta pel món de l’art dels pinzells dels Torrent, Carme Vivó i Pepe Torrent Vivó.

Es Pinzell fa cuina mediterrània amb alguns tocs d’exotisme. Als fogons hi ha Joan Salord Roca, que ha passat per diferents restaurants de Ciutadella, entre ells Es Tastet. La seva cuina està a cavall entre la nova cuina menorquina i la cuina tradicional amb tocs personals, cosa que la fa atractiva i amb molt de recorregut i evolució en el camí.

Ens asseim a taula per fer una ullada a la carta. Mentrestant, la casa t’ofereix el seu entrant o detall de benvinguda, un xopet de gaspatxo, que, amb la calor, cau bé.

També donam una ullada a la carta de vins. És original en la presentació, com si fos un quadre, amb la tela i els bastidors. A parer meu queda un poc limitada i li manquen més denominacions d’origen, però està bé per a un restaurant que comença a caminar.

Optam per compartir uns tastets de salmó amb alvocat amanits amb confitura de tomàtiga i salsa de mostassa i iogurt que estan francament bé, tant en el gust com en la presentació. Altres opcions interessants són l’ou poché a baixa temperatura amb trinxat de monyaco i sobrassada o els raviolis de conill, gamba vermella i iogurt grec amb aires de mar i muntanya.

De segon hem optat per les carns: un anyell cuinat a baixa temperatura, amb mel, puré de patata i bacó, que està bastant correcte. La carn en el seu punt de cocció i melositat, si bé he de reconèixer que és un plat més per gaudir durant els mesos de tardor i hivern que en una calorosa nit d’estiu. Però la mà de Salord Roca es nota.

L’altra carn que hem escollit és la porcella cruixent, confitada al romaní amb poma. La ració és generosa, la porcella ben cuinada, amb la cotna ben cruixent. La serveixen a l’estil tradicional, amb els ossos i acompanyada de patates fregides i un puré de poma molt suau. Potser el preu de 22,50 euros és una mica car pel que és una porcella tradicional, malgrat que la ració sigui ben generosa. Pel que fa a la qualitat i el servei, res a dir, però tampoc no surt dels cànons de les bones porcelles al forn que podem trobar a diferents restaurants de cuina tradicional de Menorca i de Mallorca.

De postres, compartim l’escuma de menjar blanc amb confitura de taronja i aire de canyella. Una aclucada d’ull a unes de les postres més antigues i tradicionals de la nostra illa, el menjar blanc, que és tota una creativitat, i potser tot un encert acabar el sopar amb aquesta delicadesa.

Hem acompanyat els plats amb un Rioja blanc, el Carravalseca 2017, amb un 50% d’ull de llebre blanc (tempranillo) i un 50% d’altres varietats que no especifica. Es tracta d’un vi ecològic del celler Casa Primicia de la localitat de la Guardia, a la Rioja alavesa. Tocs minerals, bona acidesa que el fan apte per maridar amb plats de carn tradicionals, especialment a les nits d’estiu, ja que aporta el toc de frescor i acidesa que es necessita perquè aquestes carns no ens siguin tan feixugues.

L’experiència al restaurant Es Pinzell és positiva, i et convida a tornar-hi per experimentar amb altres plats i veure com va evolucionant la seva cuina, que segur que encara donarà molt més de si.