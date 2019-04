Pisarello vol una consulta ciutadana per decidir la continuïtat de la monarquia

En un moment en què parlar del passat continua sent molt complicat a Espanya i fins i tot provoca reaccions airades, com la destrossa de la placa -ja ha estat reposada- que recorda les tortures que moltes víctimes de la repressió franquista van patir a la comissaria de Via Laietana, i coincidint amb el dia en què el govern legítim de la República va perdre la Guerra Civil, el consistori ha presentat la programació de la 4a Primavera Republicana. Una presentació que el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha aprofitat per reivindicar una consulta ciutadana per decidir el futur de la monarquia: "Un dels grans dèficits de la democràcia és no haver celebrat una consulta sobre la monarquia, que és incompatible amb els valors republicans", va dir Pisarello.

El primer tinent d'alcalde també va recordar que en el ple celebrat divendres passat totes les formacions polítiques, a excepció del PP i Ciutadans, van aprovar reposar el faristol amb el mateix text que hi havia i instar al govern espanyol que iniciï diligències per cedir l'edifici de Via Laietana i que es converteixi en un espai memorial de la repressió franquista.

Futbol entre equips amb valors republicans

En aquesta edició de la Primavera Republicana, que se celebrarà del 6 al 14 d'abril -dia en què es commemora la proclamació de la República-, es presentarà el I Festival de Cultura Txarnega. "Nosaltres mateixos volem explicar qui som perquè sempre ens han narrat els altres", va dir l'escriptora i activista Brigitte Vasallo. Hi haurà també el II Cicle de Cinema Republicà, un homenatge a la vaga de la Canadenca i la presentació d'una placa en memòria de la lluita que, ara fa 100 anys, va aconseguir la jornada de vuit hores. Se celebrarà un partit de futbol entre el Clapton Community FC, un club anglès amb 140 anys d'història i que en el seu uniforme ret homenatge a la República Espanyola, i el CE Júpiter, un club de barri, obrerista i catalanista que va néixer en una cerveseria al cor del Poblenou el 1909.

Les dones que van lluitar des de dins i fora de les presons

Hi haurà una recreació de la Revolta de les Quintes, amb un paper destacat de les dones i Rebels del Swing! per reivindicar el jazz i l'ocupació de l'espai públic per part de la classe obrera que volia ballar. A l'Almeria Teatre es podrà veure 'La Lola. Memorias de una mujer republicana' de la companyia La Voz Apagada: "Volem recordar totes les dones que van lluitar des de fora de les presons pels qui eren a dins -diu Mireia Clemente-. La Lola és un personatge real que va existir i el recuperem a petició popular, no és un exercici de nostàlgia, perquè els nostres drets i llibertats tornen a estar amenaçats". Precisament enguany també es presentarà el futur monument de la presó de dones de les Corts i es descobrirà un faristol dedicat al moviment sufragista.