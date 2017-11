Pixar canta ‘mariachis’ des del Més Enllà

Quin és el límit de Pixar? Fins on poden arribar? Al llarg de la seva història han convertit en criatures adorables els insectes ( Bitxos ), els monstres ( Monstres S.A. ) i les rates de claveguera ( Ratatuille ). Han fet pel·lícules d’animació familiar protagonitzades per robots de neteja ( Wall·E ) i per les emocions d’una nena ( Del revés ). Però en la seva nova pel·lícula han creuat la línia i han anat literalment més enllà. Sí, la història transcorre principalment al regne dels morts.

Però no és l’única barrera que ha saltat Pixar. Coco, que demà arriba als cinemes, trenca per primera vegada l’hegemonia anglosaxona de les anteriors pel·lícules atorgant el protagonisme absolut a la cultura mexicana i la tradició del Dia dels Morts. El film segueix la història del Miguel, un nen de 12 anys que té una família consagrada des de fa quatre generacions a la fabricació de sabates i a erradicar qualsevol música de les seves vides, cosa que xoca de ple amb la vocació del noi, que ha après a tocar la guitarra d’amagat i venera en secret el famós cantant Ernesto de la Cruz. En la seva croada per convertir-se en músic, el Miguel acabarà viatjant per accident a la Terra dels Morts, on descobrirà el secret familiar que s’amaga darrere l’odi per la música dels seus avantpassats.

Com ja succeïa a Zootròpolis, que abordava qüestions sobre diversitat, és inevitable interpretar l’elecció del tema com una resposta de Pixar al context polític dels Estats Units del president Donald Trump i el seu gir xenòfob. Però en les entrevistes, el director de Coco, Lee Unkrich, ha subratllat que la idea va sorgir a principis de dècada, amb Obama a la Casa Blanca. Com els directors de Zootròpolis, Unkrich també rebutja les lectures polítiques durant la promoció del film, però és probable que les faci seves quan arribi l’hora de desfilar per la catifa vermella. Es tracta d’una estratègia de comunicació controlada al mil·límetre -durant la producció fins i tot van incorporar un codirector d’origen llatí, Adrian Molina- que només té una escletxa: la presència als crèdits com a productor de John Lasseter, el fundador de Pixar, que la setmana passada va abandonar el seu càrrec de director general de Disney a causa de “conductes impròpies” suposadament sexuals.

A la Terra dels Morts, on el Miguel es retroba amb els seus avantpassats, Coco es lliura sense traves a la creativitat d’uns animadors que imaginen una ciutat sobreposant les diferents èpoques i civilitzacions mexicanes. Aquesta megalòpoli habitada per difunts que els vius encara no han oblidat -esquelets d’una expressivitat gens macabra- té ciutadans il·lustres (Frida Khalo hi té un paper secundari i El Santo i Cantinflas hi fan cameos) i també alebrijes, animals màgics incorporats durant el segle XX al folklore funerari. Tot plegat té un cert aire de parc temàtic de la cultura mexicana, però sempre imbuït d’amor i respecte pels mites i les tradicions del país i una cura pels detalls que es manifesta, per exemple, en el fet que el gos del Miguel, el Dante, sigui un cholo (de raça xoloitzcuintle ).

A Mèxic, on Coco s’ha estrenat unes setmanes abans que a la resta del món, la pel·lícula ja s’ha convertit en la més taquillera de la història del país. I, excepcionalment, el públic català podrà gaudir del doblatge mexicà, ja que Disney ha optat per importar aquesta versió i no doblar la pel·lícula al castellà neutre -tampoc hi haurà versió catalana, esclar-. Es recupera així la tradició -per al públic d’una certa edat- de veure les pel·lícules Disney doblades al castellà llatinoamericà i s’evita la qüestionable versió original dels Estats Units, on els personatges parlen un anglès amb accent mexicà farcit de paraules i expressions en castellà.

La música dels morts

Si la cultura funerària de Mèxic és un dels eixos de Coco, un altre seria la seva música tradicional, que es deixa sentir des de l’aparició del logo de Disney a ritme mariachi. Gràcies a l’obstinació del Miguel per convertir-se en músic, Coco està plena de cançons i moments musicals que beuen de gèneres típics de Mèxic com el son juaracho o el corrido. Aquí hi ha jugat un paper important el DJ Camilo Lara, membre del col·lectiu Instituto Mexicano del Sonido, que fa d’assessor musical i té un cameo com a DJ d’una festa a la Terra dels Morts. També apareix com a director d’una orquestra de difunts Michael Giacchino, compositor de la música simfònica dels últims films de Pixar, aquí en un discret segon pla. Però el tema estrella -sobretot pel pes que té en la trama-és Recuérdame, obra dels autors del Let it go de Frozen, Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez, en la seva primera col·laboració amb Pixar. La seva interpretació en el clímax emocional del film és un d’aquells moments que fan esclatar els llagrimals a la platea.

L’Olaf, l’enemic número u del públic de ‘Coco’

Les primeres reaccions a Coco als territoris on ja s’ha estrenat són majoritàriament elogioses. El que no n’ha sortit tan ben parat és el curt que precedeix la pel·lícula, Una aventura de Olaf, que protagonitza el ninot de neu que apareixia a Frozen. El principal motiu que esgrimeixen els espectadors no són els números musicals del curt ni el fet que sigui una producció de Disney -fins ara, tots els curts que es projectaven abans d’un film de Pixar eren obra del mateix estudi- ni la sospita que l’únic propòsit de la peça és publicitar la futura estrena de Frozen 2 entre el públic de Coco. No, la queixa del públic és que el curt en qüestió no en té gaire, de curt: són 21 minuts, que superen amb escreix la durada mitjana dels curtmetratges de Pixar. I sumats als 108 minuts de Coco posen a prova la resistència dels nens a esta asseguts en un cinema.