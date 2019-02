Pixar denuncia la discriminació de gènere al món laboral amb un curtmetratge

Pixar té el públic acostumat a veure un curtmetratge previ a les pel·lícules que projecta al cinema. Aquest cop ha saltat de pantalla i ha llançat el primer curt gratuït a YouTube, que ja compta amb més d'un milió de visites. Es titula 'Purl' i vol remoure consciències respecte a com es jutja a la feina les persones pel seu gènere en comptes de per les seves aptituds.

El film presenta la Pearl, un cabdell de llana rosa que entra nova a treballar en una oficina plena d'homes vestits amb americana i corbata, preocupats només pel futbol i els diners i que la rebutgen d'entrada per ser diferent. Per integrar-se, la Pearl intenta imitar el seu patró de conducta: vestir-se com ells, fer burla sobre lligar amb noies, beure alcohol i, en general, agafar un discurs més agressiu. El gir argumental arriba quan un altre personatge femení s'incorpora a l'empresa i la protagonista decideix no repetir els comportaments tòxics que havien tingut amb ella, fins a convertir l'oficina en un espai inclusiu.

La directora i escriptora del curt, Kristen Lester, assegura haver passat per una situació similar: "En la meva primera feina en el món de l'animació era l'única dona. Per integrar-me i seguir fent la feina que m'agradava vaig començar a ser 'un dels nois'". També explica que quan va entrar a Pixar, on hi havia moltes més dones, es va adonar de com havia enterrat la seva part més femenina per encaixar.