Plácido Domingo cancel·la la seva actuació a la Metropolitan Opera un dia abans de l'estrena de ‘Macbeth’

El tenor espanyol Plácido Domingo s'ha retirat de la Metropolitan Opera de Nova York un dia abans de l'estrena prevista de 'Macbeth', l'òpera amb què el cantant tornava a un escenari nord-americà després de les denúncies d'assetjament sexual llançades per una vintena de dones , segons va confirmar el seu representant.

Per la seva banda, la institució va comunicar que Domingo no tornarà a actuar a la Metropolitan Opera després que totes dues parts arribessin a un acord sobre la necessitat d'apartar-se de l'organització, una decisió que es produeix després de saber-se que diversos dels seus empleats estaven "furiosos" per l'actuació del cantant.