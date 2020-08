Plácido Domingo: "No soc el Weinstein de la lírica"

El tenor i director d'orquestra Plácido Domingo es defensa de les acusacions d'assetjament sexual en una entrevista publicada aquest dijous al diari italià La Repubblica, tal com recull Efe. "No soc el Weinstein de la lírica", diu Domingo, que assegura que mai ha abusat de ningú i que els seus comunicats van ser mal interpretats. "Parlen de mi com si hagués estat jutjat per un tribunal, però no és així. Aquesta ambigüitat és inacceptable, mai deixaré de dir la veritat", exclama.

Domingo explica que ha preferit donar entrevistes als mitjans italians perquè "Itàlia està preparada per abraçar-lo de nou", ja que ha celebrat els seus 50 anys de carrera tant a la Scala de Milà com a l'Arena de Verona. Aquest dijous, per cert, rebrà el Premi Austríac de Teatre Musical 2020 a l'aeroport WA Amadeus de Salzburg com a reconeixement a la seva trajectòria professional.

Després d'haver contret el coronavirus a Acapulco (Mèxic), on ha passat el període de confinament, Domingo explica que ha estat un miracle recuperar la veu i que va témer que no tornaria a cantar. També diu que les acusacions que ha rebut i el procés mediàtic generat l'han "desestabilitzat", a ell i a tota la seva família, i li han fet molt més mal que el virus. "Ara només puc prendre consciència que no podré cantar en algunes parts de món com els Estats Units i Espanya, i no per la decisió del públic, que continua enviant-me missatges de solidaritat", afegeix.

En l'entrevista a La Repubblica, Domingo afirma que quan mira enrere no veu situacions en què hagi deixat "ferides obertes". "Si m'hagués adonat que havia ofès algú, especialment una dona, hauria intentat posar-hi remei instantàniament", diu Domingo, que admet que ha sigut "molt dolorós" ser exclòs de Teatre de la Zarzuela de Madrid.

Pel que fa a allò que ell anomena malentesos, el tenor espanyol assenyala que la seva presumpció d'innocència es va ensorrar quan va arribar a la premsa el text de la seva disculpa, que havia estat redactat d'acord a les precises sol·licituds del Sindicat d'Artistes Musicals dels EUA (AGMA) per acompanyar les conclusions de la investigació interna feta pública el 25 de febrer, en lloc de ser distribuït per l'agència de notícies Associated Press dotze hores abans. Lamenta que "la primera conseqüència va ser que en unes poques hores, novament el 26 de febrer", el ministre de Cultura espanyol "va prendre la decisió, juntament amb el president de l'Inaem (Institut Nacional d'Arts Escèniques i Música), de cancel·lar" la seva participació al Teatro de la Zarzuela de Madrid. "Ho van fer sense demanar-me aclariments i sense haver llegit els documents oficials d'AGMA", diu Domingo.

El cantant assegura que el comunicat "s'assemblava a un mea culpa", però "va ser publicat fora de context, és a dir, sense especificar que estava dins de les sol·licituds i conclusions precises de la investigació promoguda per AGMA". Domingo diu estar "enfadat" i "deprimit". "El patiment és enorme per a tots nosaltres. És una situació terrible", assenyala. També explica que després del silenci, "ara les coses han canviat", i que quan va saber que tenia el covid va prometre que si en sortia amb vida, lluitaria per "rehabilitar" el seu nom. "Mai havia abusat de ningú, ho repetiré mentre visqui", insisteix.