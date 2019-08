Plácido Domingo reapareix a Salzburg

Plácido Domingo tornarà aquest diumenge als escenaris per primera vegada després que nou dones l’acusessin d’assetjament sexual. El tenor actuarà al Festival de Salzburg amb l’òpera Luisa Miller, de Verdi, un melodrama d’intrigues i passions humanes en què Domingo interpreta el paper del pare de la protagonista, un soldat retirat. L’actuació, que tindrà lloc a les tres de la tarda, ha aixecat una gran expectació mediàtica arran de les informacions de l’agència nord-americana Associated Press, que va publicar els testimonis de vuit cantants i una ballarina que afirmen que Domingo les va assetjar sexualment la dècada del 1980.

El Festival de Salzburg, que se celebra cada estiu a la ciutat austríaca, va ser el primer en donar suport al tenor després que es fessin públiques les acusacions. “Conec Plácido Domingo des de fa més de 25 anys. Des del principi m’ha impressionat, juntament amb la seva capacitat artística, la seva personalitat respectuosa amb tots els treballadors del festival”, assenyala la presidenta del festival, Helga Rabl-Stadler.

Rabl-Stadler, que és jurista de formació, defensa que cal tenir en compte el principi de “presumpció d’innocència” fins que es demostri el contrari. El Festival de Salzburg, amb el qual Domingo té un vincle estret des de fa més de quatre dècades, va ser dels primers en anunciar que mantindria les actuacions programades malgrat les acusacions que van sortir a la llum. Des del festival, de fet, esperen que la funció d’avui -que es tornarà a representar el 31 d’agost- sigui “normal” i transcorri “tal com està prevista”. L’òpera serà representada en versió de concert al Grosses Festspielhaus, una de les principals seus del festival. El concert estarà dirigit per James Conlon i també hi actuaran Roberto Tagliavini, Piotr Beczala, Yulia Matochkina i Cecilia Molinario, entre altres intèrprets.

Les acusacions a Domingo es van fer públiques el 13 d’agost passat. El mateix dia, el tenor va respondre dient que les “al·legacions de persones anònimes” eren “profundament preocupants i inexactes”. El tenor va assegurar que no era conscient que allò que feia era assetjament i va defensar-se dient que eren altres temps. “Reconec que les normes i els estàndards que avui ens jutgen (i així ha de ser) són molt diferents de com eren en el passat”, va afirmar. Arran d’aquestes informacions, algunes institucions com l’Orquestra de Filadèlfia i l’Òpera de San Francisco han cancel·lat els concerts que tenien programats amb Domingo. En paral·lel, l’Òpera de Los Ángeles -que el tenor dirigeix des del 2003- ha obert una investigació.