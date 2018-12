Planeta també vol fer l''indie'

El Grupo Planeta ha decidit obrir el seu catàleg al filó del públic 'indie' rescatant el segell Temas de Hoy i rellançant-lo l'any vinent amb una col·lecció de llibres que toquen temes pensats per als "fills de la crisi", tal com explica Marcel Ventura, editor de Planeta. Fins ara Temas de Hoy havia publicat llibres de músics com Leiva, Dani Martín i Edurne; el pediatra Carles González; el fundador de Forocoches, Alex Martín; el cuiner Jordi Cruz, o el 'youtuber' El Rubius. Ara passarà a abordar figures com Chiquito de la Calzada o Nathy Peluso i temes com la transsexualitat, el 'millennialisme' i el feminisme.

El primer llançament serà el 25 de gener, amb 'Un hombre de verdad: lecciones de un boxeador que peleaba para abrazar mejor', que narra les memòries del boxejador i periodista Thomas Page McBee, el primer home transsexual en boxejar al Madison Square Garden; un reportatge intimista sobre l'assetjament, la por, el rebuig i l'acceptació. L'acompanyaran altres títols com una biografia de Chiquito de la Calzada, il·lustrada per Sergio Mora, i el debut literari de la cantant Nathy Peluso, que publicarà una recopilació de les seves reflexions, lletres inèdites i experiències viscudes en el seu salt a la fama.

En una aposta per als autors més joves, Elisa Levi debutarà amb 'Por qué lloran las ciudades', on relata la transició a l'edat adulta i les experiències viscudes per una jove que perd el seu millor amic després que se suïcidés. 'Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas' és un dels altres títols, en què Amalia Andrade explica com s'enfronta a l'ansietat, que denomina "el monstre dels 'millennials'". Per últim, 'Juegos reunidos feministas', presentarà, a través de diferents exercicis i passatemps, conceptes d'història i punts clau del moviment feminista perquè el lector es qüestioni les conductes pròpies i alienes.