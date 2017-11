Plasencia, a bord dels bombarders italians

Leopoldo Plasencia era a Mallorca quan va esclatar la Guerra Civil. Es desconeix què hi feia però s’ha trobat una imatge que demostra que el fotògraf de Canet va pujar a un dels avions de l’exèrcit feixista italià. Es tracta de la fotografia d’un avió de combat italià, un Savoia-Marchetti SM.79, feta des d’un altre avió. Al negatiu, la informació que hi havia escrita a la banda inferior va ser tapada per evitar que algú pogués localitzar des d’on s’havia fet.

Mussolini va enviar els seus moderns avions a Mallorca per ajudar Franco a guanyar la guerra. Van ser precisament aquests avions italians, que sortien des dels aeròdroms mallorquins, els que van bombardejar del 16 al 18 de març del 1938 la ciutat de Barcelona i van matar més d’un miler de persones. Al començament de l’any 1939, a punt d’acabar-se la guerra, els avions van tornar a la capital catalana i en vol rasant van disparar contra tothom al passeig de Sant Joan. Plasencia també va fotografiar les destrosses que els bombardejos havien causat a l’hivernacle del Parc de la Ciutadella. “Segurament hi ha moltes més fotografies però a l’arxiu no hi són i no sabem qui les té”, assegura la historiadora Isabel Segura.

Un testimoni corrobora que Plasencia va pujar als avions feixistes italians. El 2014, Carlos Fernández va entrar a l’Arxiu de l’Institut Fotogràfic de Catalunya buscant fotografies de Barcelona de la postguerra i el franquisme per documentar un llibre de memòries que estava escrivint. Coses de l’atzar, Fernández havia treballat a Cubiertas y Tejados des de mitjans dels anys cinquanta fins a la seva jubilació i havia col·laborat activament amb Plasencia. Fernández ha sigut una gran font d’informació a l’hora de documentar Barcelona en construcció 1940-1970, perquè el registre del fotògraf no tenia ni contactes ni fitxes. “Fernández ens va confirmar que Plasencia havia participat en la presa de fotografies des dels bombarders italians abans i després de les bombes”, diu Segura.

Els Savoia van bombardejar moltes altres ciutats catalanes. Com Lleida, el 2 de novembre del 1937: en menys de quatre minuts, els avions italians van llançar més de 13.600 quilos de bombes sobre la ciutat. Es calcula que hi van morir més de dues-centes persones. Però el nombre exacte és una incògnita perquè el registre el van fer desaparèixer durant la postguerra.