La Plataforma de Sales de Concerts reclama al ministre de Cultura poder reprendre l'activitat

La Plataforma de Sales de Concerts, que aplega entitats com l'Asacc (Associació de Sales de Concerts de Catalunya), ha adreçat una carta al ministre de Cultura espanyol, José Manuel Rodríguez Uribes, en què denúncia un tracte discriminatori respecte a altres equipaments, com ara teatres, transport públic i gimnasos, i reclama que les sales que programen concerts en directe i ho sol·licitin puguin tornar a obrir les portes per poder reprendre l'activitat cultural, sempre respectant totes les mesures de seguretat.

A la llarga carta qüestionen d'entrada l'etiqueta genèrica d'oci nocturn, "una denominació en la qual les administracions estan comparant els locals de pública concurrència, que inclouen les sales de concerts i locals de música en directe, amb les activitats no reglades, il·legals i que es produeixen en entorns privats". En aquest sentit, denuncien la campanya “Això no és un joc”, perquè consideren que "estan estigmatitzant un sector tancat amb el contagi i això és molt greu". "Les sales de concerts que formen part de les nostres associacions són equipaments culturals privats, part del teixit creatiu indispensable per al desenvolupament dels artistes", sosté la plataforma. Pel que fa al tipus de llicències, especifiquen que a Catalunya n'hi ha una per a sales de concerts, però que és tan recent que no s'ha pogut utilitzar.

Un 85% de sales tancades en sis mesos

A la carta es denuncia que no hi ha ajudes per a aquest sector 100% privat i que el 85% de les sales a tot el territori espanyol estan tancades des del cap de setmana del 7 de març, una setmana abans de decretar-se l'estat d'alarma. Després del confinament en van obrir un 15%, "seguint escrupolosament els protocols de seguretat, desinfecció, distància social i ús de màscares, treballant amb tan sols un 15-25% real del seu aforament tècnic", es diu a la carta. El document subratlla que "no s'ha produït cap contagi en cap concert, i no obstant això l'activitat de les sales de concerts ha estat prohibida per decret, deixant en l'aire centenars de concerts programats en què es veuen involucrats no sols músics, sinó també tot el personal tècnic i auxiliar que es mou al voltant d'un esdeveniment d'aquestes característiques".

Els responsables de l'organització es queixen d'un tracte discriminatori respecte al que reben altres establiments com ara bars, prostíbuls, cinemes i teatres, que poden estar oberts fins i tot programant concerts, sense oblidar els gimnasos, el transport públic, i concerts privats de pagament en cases particulars que poden acollir fins a 200 persones. "¿Li sembla coherent que es donin aquests casos tan flagrants i que una sala de concerts que compleix tots els protocols estigui tancada?", li pregunten.

Després de sis mesos tancades, els responsables d'aquestes sales diuen que estan "al límit" i recorden que han de fer front a les seves despeses fixes. "Ens sentim, de nou, agreujats injustament i menystinguts per aquesta falta de diàleg en la presa d'unes decisions que afecten directament el parc de sales a tot el territori, que està a un pas de la seva desaparició total amb el que tot això implica", avisen.

Per tot plegat, sol·liciten que el ministeri de Sanitat aixequi el tancament d'aquelles sales amb activitat de música en directe que ho sol·licitin independentment de la llicència d'activitat concedida, i puguin reobrir per exercir la seva activitat cultural, "complint tots els protocols sanitaris". Per acabar, sol·liciten la retirada de la campanya que consideren que ha fet molt de mal a un sector que, recorden, "està tancat". "Això no és un joc", reblen.

A Barcelona, l'Asacc va organitzar juntament amb l'Ajuntament un cicle de concerts d'estiu a l'aire lliure i es van recaptar 60.000 euros per ajudar les sales que més ho necessiten. A principis de setembre t res organitzacions –Pimec, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) i l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc)– ja van reclamar al Govern un pla de rescat del sector per salvar els 37.000 llocs de treball que en depenen.