Política, humor i diversitat als Oscars del #MeToo

Aquest dilluns a la matinada, un any després de l’error més sonat de la història, els Oscars tornen com si no hagués passat res a l’escenari del crim, el Dolby Theater de Los Angeles. Amb noves pel·lícules i el mateix presentador, la fira de les vanitats torna a aixecar el teló.

Bonnie & Clyde & Kimmel

Warren Beatty i Faye Dunaway i el presentador repetiran

Jimmy Kimmel tindrà una nova oportunitat per reivindicar-se com a presentador després que el caos final de l’any passat eclipsés la seva feina. Amb Kimmel segur que no hi haurà grans números musicals però sí acudits verinosos, referències al #MeToo i bromes sobre Trump i Matt Damon. Consolidat com a tercer presentador més popular de la franja del late night, Kimmel té més substància que Fallon i és menys histriònic que Colbert. Amb ell, els Oscars guanyen un perfil més polític i potser algun missatge sobre el tiroteig de Florida. També tornaran a la gala Bonnie & Clyde: Warren Beatty i Faye Dunaway seran novament els encarregats de lliurar l’Oscar a la millor pel·lícula, aquesta vegada, esperem, sense incidents ni errors. Els responsables de la cerimònia els permetran així rescabalar-se d’una polèmica de la qual no van tenir mai cap culpa.

La gala més feminista?

El #MeToo tindrà protagonisme però no monopolitzarà la gala

Els Oscars no poden obviar el moviment #MeToo que ha sacsejat Hollywood els últims mesos. Però no és clar fins a quin punt les reivindicacions feministes dominaran la cerimònia. Fa dos anys, la gala sí que es va convertir en una plataforma a favor de la igualtat arran de la campanya #OscarsSoWhite, però el #MeToo no posa el focus en l’Acadèmia, sinó en la indústria. Una pista sobre el protagonisme de les reivindicacions la va avançar Kimmel al xou d’Ellen DeGeneres: “El xou no vol fer reviure els atacs sexuals a les víctimes -va avançar el presentador-. És un espectacle pensat per a gent que porta tota la vida somiant que guanya un Oscar. A més, les bromes no faran que ningú es comporti millor”.

Protocol antierrors

L’auditora extremarà els controls amb els sobres dels guanyadors

Brian Cullinan, l’auditor de l’empresa PricewaterhouseCoopers responsable de l’error que va posar el sobre equivocat a les mans de Warren Beatty, no tornarà a posar els peus als Oscars. L’Acadèmia de Hollywood ha decidit mantenir la relació amb l’empresa però extremant els protocols de seguretat. A partir d’ara hi haurà a la gala un tercer representant de l’empresa auditora només per verificar que els premis anunciats són els correctes i nous controls en l’entrega del sobre als presentadors. A més, els nous auditors encarregats dels sobres, Rick Rosas i Kimberly Bourdon, participaran en els assajos de la gala i faran simulacions de situacions com la de l’any passat.

Celebritats i actuacions

Glamur, diversitat i la primera presentadora transsexual

El flux de celebritats serà constant gràcies als presentadors de la gala: Emma Stone, Gal Gadot, Christopher Walken, Matthew McConaughey, Nicole Kidman, Jane Fonda, Jodie Foster, Sandra Bullock... També hi haurà intèrprets negres (Lupita Nyong’o, Chadwick Boseman, Dave Chappelle), d’origen llatí (Gina Rodriguez, Rita Moreno) i la primera presentadora transsexual de la història dels Oscars, la xilena Daniela Vega. I els números musicals es limitaran a les cançons nominades: Gael García Bernal, que dobla l’Héctor a Coco, acompanyarà Miguel i Natalia Lafourcade a Remember me ; Sufjan Stevens interpretarà Mistery of love; Andra Day i Common cantaran la reivindicativa S tand up for something; Keala Settle This is me, i Mary J. Blige defensarà el soul de Mighty River.