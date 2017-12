Pols entre Del Toro i Spielberg als Globus d’Or

Els premis cinematogràfics, en teoria, han de servir com a resum de la collita de l’any, fer cinc cèntims de la temporada d’estrenes. Però amb els Globus d’Or passa que, més que reflectir el que ha passat al món del cinema els últims dotze mesos, acaben sent un reflex de la inèrcia corporativa d’uns premis atorgats pels poc més de 100 membres de l’exclusiu club de l’Associació de la Premsa Estrangera de Los Angeles. En les nominacions d’aquesta edició, que es van fer públiques ahir, els Globus d’Or van tornar a posar el focus en l’aristocràcia de Hollywood: Steven Spielberg va arreplegar sis candidatures per a Los archivos del Pentágono, un thriller polític sobre el pols que va mantenir el diari Washington Post amb el govern dels Estats Units a principis dels 70. Al capdavant del film hi ha dos monstres de l’ star system oscaritzable, Tom Hanks i Meryl Streep, que sumen entre els dos cinc Oscars i tretze Globus d’Or.

Un altra mostra del classicisme dels Globus d’Or és la categoria de millor actor dramàtic, que enfronta el jove Timothee Chalamet (la revelació de Call me by your name ) amb quatre titans d’aquells que es voten per principi: Daniel Day-Lewis -pel seu comiat del cinema, El hilo fantasma -, Hanks, Gary Oldman -caracteritzat com Churchill a La hora más oscura - i Denzel Washington pel drama judicial Roman J. Israel, Esq. En les categories femenines tampoc falten les sospitoses habituals: Jessica Chastain, Emma Stone, Judy Dench, Helen Mirren i la inevitable Streep. Encara gràcies que Julia Roberts no hagi pescat cap nominació per Wonder. Males notícies, en canvi, per a la sensació indie de l’any, The Florida Project, que només s’endú una nominació per a Willem Dafoe.

‘La forma del agua’, favorita?

L’antídot al conservadorisme dels Globus d’Or podria ser la inesperada aparició d’una raresa com La forma del agua com a film més nominat: amb set candidatures, el drama fantàstic de Guillermo del Toro es confirma com a favorita d’una cursa dels Oscars que, després dels èxits d’Iñárritu, tornarà a tenir un mexicà en la primera línia. La pel·lícula de Del Toro i la de Spielberg són les que en principi es disputaran el triomf als Globus d’Or el dia 7 de gener en una cerimònia que després del paperot de Jimmy Fallon l’any passat presentarà un altre còmic televisiu, Seth Meyers, sorgit del planter del Saturday Night Live.

Un altre títol que despunta en la graella dels premis és el poderós drama Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri, del director i dramaturg Martin McDonagh, amb sis nominacions, inclosa la d’una Frances McDormand disparada com a millor actriu dramàtica. També es destaca la gran favorita de la crítica nord-americana, Lady Bird, l’agredolça comèdia amb què debuta com a directora Greta Gerwig, que obté quatre nominacions, però no la de millor direcció. En aquesta categoria, que no es desdobla com d’altres en comèdia i drama, tots els nominats són directors de films dramàtics. Queda clar quina és la predilecció natural dels premis.

Com sempre, l’arbitrària divisió en gèneres de les pel·lícules dels Globus d’Or provoca situacions desconcertants. Si fa dos anys era el triomf de l’aventura espacial de Mart com a “millor comèdia o musical”, enguany és la inclusió en aquesta categoria de Déjame entrar, una paràbola sobre el racisme de la societat nord-americana en clau de terror. Però també sobta veure el nom de Christopher Plummer nominat com a millor actor secundari per Todo el dinero del mundo : el veterà actor va ser fitxat fa unes setmanes per tornar a rodar contra rellotge totes les escenes que originalment havia interpretat Kevin Spacey, esborrat de la pel·lícula arran de les acusacions per assetjament sexual. En un mes, Plummer ha passat de no sortir a la pel·lícula a estar nominat per ella. La nominació de James Franco com actor per The disaster artist, en canvi, entrava en les travesses. Però així i tot meravella l’èxit d’aquesta celebració de la infàmia cinematogràfica.

‘Estiu 1993’ en queda fora

Les nominacions dels Globus d’Or també ens deixen una mala notícia per al cinema català, que no aconsegueix la desitjada nominació com a millor film estranger d’ Estiu 1993. Això rebaixa lleugerament les expectatives del film de Carla Simon en la cursa dels Oscars, tot i que encara té moltes opcions, i confirma el potencial de rivals com la favorita The square -que acaba d’arrasar als premis EFA del cinema europeu-, l’alemanya In the fade i la russa Sin amor. La bona notícia de la categoria és la nominació de la xilena Una mujer fantástica, coproducció amb Catalunya que té com a protagonista una actriu transsexual, Daniela Vega. El triomf del film podria ajudar Vega a aconseguir una nominació als Oscars que seria històrica.

Entre els nominats a millor film animat no hi falta l’última producció de Pixar, Coco i grans produccions com El nadó en cap i l’encara inèdita Ferdinand, però l’animació independent també està representada per The breadwinner i Loving Vincent, triomfadora als EFA.