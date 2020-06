El Port de Barcelona pressiona l'Ajuntament perquè l'Hermitage s'instal·li a la Nova Bocana

El Port de Barcelona està a favor que l'Hermitage s'instal·li a la Nova Bocana del recinte portuari. Per això, la institució ha presentat aquest dimarts al·legacions a la negativa de l'Ajuntament perquè el museu ocupi la Nova Bocana. Aquestes al·legacions se sumen a les que ja van presentar la setmana passada els mateixos impulsors del museu, que asseguraven que es compleixen tots els requisits normatius, urbanístics i administratius per dur a terme el projecte.

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, considera que “un projecte cultural de la magnitud de l’Hermitage és d’extrema importància en aquests moments per a Barcelona”. Per defensar el museu i la ubicació proposada, el Port de Barcelona es remet a un estudi encarregat per l'Institut de Cultura de Barcelona que, segons diuen, estableix que l'Hermitage atrauria una inversió privada d'uns 50 milions d'euros i generaria 377 nous llocs de treball.

"És un projecte d’interès general que proposa un espai cultural i un projecte arquitectònic emblemàtic que compta amb el suport de nombroses entitats i associacions, tant del barri de la Barceloneta com de la resta de la ciutat", defensa el Port de Barcelona a les seves al·legacions. Conesa és partidària d'implantar l'Hermitage mitjançant un conveni entre l'Ajuntament i el Port. "Podria ser una molt bona oportunitat per avançar en la reflexió estratègica de tot l’espai Port-Ciutat i consensuar noves inversions en la línia del Pla Litoral que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar", diu la presidenta del Port. Per treballar en aquesta direcció, Conesa ha demanat una reunió amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

L'Ajuntament diu que està "a l'espera"

Precisament aquest dimarts el govern de Colau ha rebutjat a la comissió de Drets Socials un prec de Ciutadans que demanava desbloquejar el projecte de l’Hermitage a la Nova Bocana. "Ara estem en la fase de rebre i estudiar al·legacions i decidir si es fa o no el conveni entre el Port i l'Ajuntament", ha dit el comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats. "No estem en contra de projectes privats a la ciutat. El que ens presenta problemes és la ubicació. Estaríem disposats a estudiar-ne d’altres i haurem d’esperar a què es resolguin els interrogants plantejats", ha afegit Subirats.

L'Ajuntament de Barcelona va anunciar a finals de gener que "no pot autoritzar" el projecte de l'Hermitage després de rebre les conclusions dels informes encarregats sobre la viabilitat de la iniciativa. Aquells estudis desaconsellen la ubicació a la Nova Bocana per raons de seguretat de la zona i també per l’impacte urbanístic i la concentració d’edificabilitat a la zona. En termes econòmics i culturals, els informes també plantegen interrogants. El projecte que es vol instal·lar a Barcelona seria una franquícia privada del Museu Hermitage de Sant Petersburg.