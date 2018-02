Serrat, Caetano Veloso i Ismael Serrano actuaran a Porta Ferrada

260x366 Joan Manuel Serrat / The Project Joan Manuel Serrat / The Project

La 56 edició del Festival de la Porta Ferrada ha anunciat aquest dimarts noves incorporacions al cartell d'enguany. Caetano Veloso hi actuarà el 28 de juliol, mentre que Diego 'El Cigala' hi durà l'espectacle del disc de flamenc i salsa 'Indestructible' el 8 d'agost. Pel festival empordanès també passarà la gira 'Mediterráneo da capo' de Joan Manuel Serrat (6 d'agost), i el cantautor Ismael Serrano hi celebrarà vint anys de carrera el 14 d'agost.

Altres artistes i grups confirmats són el violinista Ara Malikian, la cantautora Rozalén i els Txarango. Aquests noms se sumen als ja anunciats abans Jack Johnson, Pablo Alborán i Luciano, que tocarà a la festa electrònica de cloenda, entre molts d'altres.

Les entrades per aquests concerts estaran disponibles a partir d'aquest dimecres 28 a la web del festival de la Porta Ferrada. Els dies 30 i 31 de març i l'1 i el 2 d'abril, les entrades es podran comprar a les taquilles de l'Oficina de Turisme de Sant Feliu de Guíxols. La resta de programació i totes les novetats d'aquest any es donaran a conèixer el 27 de març.